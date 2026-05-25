سجلت واردات السعودية من المواشي الحية نحو 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية الطلب المتزايد على اللحوم في السوق المحلية.

وبحسب تحليل استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء ونشرته صحيفة “الاقتصادية”، ارتفعت قيمة واردات المواشي من 2.2 مليار ريال في عام 2021 إلى ذروتها عند 5.1 مليارات ريال في 2024، قبل أن تستقر عند نحو 4 مليارات ريال في 2025.

وتصدرت السودان قائمة الدول الموردة للمواشي إلى المملكة بقيمة بلغت 9.5 مليارات ريال، تلتها الصومال ثم الأردن ورومانيا وجيبوتي.

وأظهرت البيانات أن الضأن شكّل الحصة الأكبر من الواردات بقيمة تجاوزت 14.8 مليار ريال، مدفوعاً بالطلب المرتفع على السلالات المفضلة في السوق المحلية.

كما شملت الواردات أنواعاً أخرى من الأبقار والماعز، في ظل استمرار الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد على البروتين الحيواني.

ويعكس هذا الاتجاه أهمية استقرار سلاسل الإمداد من الدول المصدرة، إلى جانب تنامي الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة الحيوانية ضمن مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.