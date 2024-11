"يدعم معاقبة شبكات التلفزيون بسبب التحيز السياسي": من هو الرئيس الجديد لهيئة الاتصالات في الولايات المتحدة؟

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس (الأحد)، أنه اختار المنظم الجمهوري بريندان كار ليتولى منصب رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقال ترامب في إعلانه: "المفوض كار مناضل من أجل حرية التعبير، ويحارب الحرب القانونية التنظيمية التي تخنق حريات الأمريكيين وتعرقل اقتصادنا".

وكما ذكرنا سابقًا، فإن كار هو منظم جمهوري مخضرم، وقد تحدث سابقًا لصالح وعود إدارة ترامب بخفض التنظيم، ويدعم أيضًا المواجهة مع عمالقة التكنولوجيا الكبار ومعاقبة شبكات التلفزيون بسبب التحيز السياسي.

ويستطيع كار، الذي عمل بالفعل لدى هيئة الاتصالات الفيدرالية، أن يغير هذه الهيئة ــ ويحولها من هيئة مستقرة تمنح تراخيص البث للإذاعة والتلفزيون، وتنظم تكاليف الهاتف وتشجع توزيع الإنترنت المنزلي ــ إلى سلطة قادرة على إزالة القيود المفروضة على الاتصالات. وكالتي تلغي تراخيص البث لشبكات مثل NBC وCBS بسبب "التغطية غير العادلة".

في حسابه على منصة X، وعد كار "بتفكيك كارتل الرقابة واستعادة حقوق حرية التعبير للأميركيين العاديين".

https://x.com/i/web/status/1858364209626521911