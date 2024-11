العلاقة الوثيقة بين الموسيقى والانتخابات في الولايات المتحدة

إن التجمع الانتخابي هو عرض لكل شيء. سواء حدث ذلك في ملعب مفتوح أو مغلق، أو حتى في حديقة ضخمة، يصبح الآلاف وأحيانًا عشرات الآلاف من الناخبين معجبين ليوم واحد، ويأتون لمشاهدة العرض.

تملي الولاية نفسها أحيانًا طبيعة التجمع الانتخابي، ولكن في كل منها هناك تشكيلة كاملة تؤدي إلى اللحظة التي يتجمع فيها دونالد ترامب، أو كامالا هاريس، أو النواب تيم والتز أو جي دي فانس، أو المتحدثون الرئيسيون في ذلك المساء (أوباما وكلينتون وغيرهما) يحتل الموقع الرئيسي، وفي بعض الأحيان يستمر الحدث لساعات. ولذلك، فإن العنصر المركزي في أي تجمع من هذا القبيل هو الموسيقى.

افتتحت كامالا هاريس حملتها الانتخابية في يوليو/تموز الماضي بأغنية "Freedom" لبيونسيه، والتي تركز على رسالة المرشح. حرية جسد المرأة من الحكومة، حرية اتخاذ قرارات مستقلة، حرية أن نكون ما نحن عليه. من المؤكد أن مكتبة الموسيقى الخاصة بحملة هاريس متنوعة، كما أن الفنانين الذين يرافقونها طوال الحملة يأتون من كل الأنواع الممكنة.

"الزعيم" بروس سبرينغستين وسنوب دوج وإيمينيم وآشر هم من بين العديد من الفنانين الذين ظهروا على شرفهم ومن تلقاء أنفسهم كمؤيدين رئيسيين في التجمعات الانتخابية لهاريس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتتلقى هاريس دعمًا ساحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي من كبار الموسيقيين مثل ريكي مارتن، وجينيفر لوبيز، ومارك أنتوني، وباد باني الذي تلقى دفعة من تجمع ترامب في ماديسون سكوير غاردن والذي لا يزال يتردد صداه مع المجتمع اللاتينية لتصريحات عنصرية غير مسبوقة، بالطبع "الملكة بي" وكيف يمكن ذلك بدون تايلور سويفت.

ولكن من ناحية دونالد ترامب، فإن الوضع مختلف تماما. ومنذ أن أعلن الرئيس السابق ترشحه للرئاسة لولاية ثالثة، تعرضت حملة الرئيس السابق لوابل من الدعاوى القضائية ورسائل التحذير من قائمة لا تنتهي من الفنانين. على ما يبدو. هؤلاء يطلبون من المرشح الجمهوري أن يتوقف فورًا عن استخدام موسيقاهم، ليس فقط بسبب انتهاك حقوق النشر، ولكن في الغالب لأنهم لا يريدون أن يرتبطوا بالمرشح.

من المؤكد أن بعض المدعين سيفتقدون ترامب، فهذه أسماء كبيرة من جميع جوانب الطيف الموسيقي مثل جورج هاريسون، العضو السابق في فرقة البيتلز ومالك حقوق الطبع والنشر لمعظم كتالوج الفرقة، ومن بينها أغنية Here Comes the Sun التي أحب ترامب أن يسمعها في مناسباته في عام 2016. وتشمل الأسماء الأخرى Guns and Roses، وليونارد كوهين، وبرنس، وسيلين ديون، وكوين، وريهانا، وبيونسيه بالطبع، ورولينج ستونز، وفاريل ويليامز، وأوزي أوزبورن، وإلتون جون، والقائمة تطول.

AP Photo/Paul Sancya

لقد تجاهل ترامب بعض هذه الطلبات، ويبدو أنها تنجح في بعض الأحيان. قرر مغني فرقة Village People وصاحب حقوق أغنيتي YMCA وMacho Man، بعد إرسال عدة رسائل تحذيرية، السماح للجمهوري باستخدام الأغاني الشهيرة لأنه لا يريد الانجرار إلى عملية قانونية. لكن هذه الاستراتيجية ليست ناجحة دائما. وسبق للمحكمة أن أبلغت حملة الجمهوريين بأنها لا تستطيع الاستعانة بموسيقى مغني السول إيتسيك هايز التي كان يعزفها كثيرا، خاصة أغنيته Hold on I'm Coming.

في الوقت الحالي، يبدو أن حملة هاريس يمكنها الاختيار بين أداء شخصي لبروس سبرينغستين وخطاب بيونسيه، ويميل ترامب نحو استخدام أغاني الكنيسة التي لا تتمتع بحقوق الطبع والنشر مثل Ave Mari، على الأقل حتى يحصل على خطاب تحذير من عائلة الملحن الراحل فرانز شوبرت.