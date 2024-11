تهاني وتبريكات من زعماء دول العالم لدونالد ترامب بفوزه بالرئاسة الأمريكية

هنأ رؤساء الحكومات والرؤساء من جميع أنحاء العالم اليوم (الأربعاء)، دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهنأه نتنياهو: "أعظم عودة في التاريخ!".

هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات، قائلاً: "تهانينا على أعظم عودة في التاريخ! إن عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة للشعب الأمريكي، وكذلك التزامًا متجددًا بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا هذا نصر عظيم!".

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب على عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض. أنت صديق حقيقي وعزيز لإسرائيل، ومقاتل من أجل السلام والتعاون في منطقتنا. وإنني أتطلع إلى العمل معك لتعزيز الرابطة الحديدية بين بلدينا، لبناء مستقبل يسوده السلام والأمن في الشرق الأوسط، ودعم قيمنا المشتركة باسم دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، واسم شعبنا بأكمله، أتمنى لكم نجاحا كبيرا ".

ورد وزير الأمن الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس قائلا: "تهانينا للرئيس المنتخب على فوزه التاريخي. معا سنعزز التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ونعيد الرهائن ونقف بثبات لهزيمة محور الشر بقيادة إيران".

وقال رئيس حزب شاس أرييه درعي: "تهانينا الحارة لدونالد ترامب على فوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ترامب صديق حقيقي لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي، وقد قام بالفعل بخطوات تاريخية لصالح دولة إسرائيل وسيواصل قيادة مملكة الخير. إن فوزه سيعزز التحالف القوي بين البلدين ويساعد على ضمان سلامة ووحدة دولة إسرائيل والعودة السريعة للمختطفين. عسى أن ينال بركة من الله وبرًا من ربه. (مزمور 22)"

وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريش: "بارك الله في إسرائيل، بارك الله في أمريكا".

وزير الأمن الوطني أيضا، إيتمار بن جفير،كتب بمنشور مهنئا: "نعمممم"

مستشار النمسا كارل نهامر: "تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات. الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للنمسا. ونحن نتطلع إلى مواصلة توسيع وتعزيز علاقاتنا عبر الأطلسي لمواجهة التحديات العالمية معًا بنجاح"

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ترامب بفوزه في الانتخابات. وأضاف أن "التزام ترامب بنهج "السلام من خلال القوة يمكن أن يقرب السلام العادل".

كما هنأ كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، قائلاً: "تهانينا للرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزك التاريخي في الانتخابات. وإنني أتطلع إلى العمل معك في السنوات القادمة. وباعتبارنا أقرب الأصدقاء، فإننا نقف معًا في الدفاع عن قيمنا المشتركة - الحرية والديمقراطية والصناعة."

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "أهنئ الرئيس المنتخب ترامب على فوزه في الانتخابات. ونحن نتطلع إلى تجديد تعاوننا لزيادة تعزيز الشراكة العالمية والاستراتيجية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة. دعونا نعمل من أجل تحسين شعبينا وتحقيق المزيد من التقدم و السلام والاستقرار والازدهار العالمي".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "لقد هنأت للتو دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. وستكون قيادته مرة أخرى أساسية للحفاظ على قوة تحالفنا. وإنني أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى لتعزيز السلام من خلال القوة من خلال حلف شمال الأطلسي. لقد أظهر الرئيس المنتخب ترامب قيادة أمريكية قوية طوال فترة ولايته الأولى في منصبه.

عندما يتولى ترامب منصبه، سيتم الترحيب به من قبل تحالف أقوى وأكبر وأكثر اتحادا.

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا مالوني: "أخلص التهاني للرئيس المنتخب دونالد ترامب. لدينا علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وأنا متأكد من أنها ستصبح الآن أقوى".

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات. الأستراليون والأمريكيون صديقان حميمان وحلفاء حقيقيون. من خلال العمل معًا، يمكننا ضمان بقاء الشراكة بين دولنا وشعبينا قوية في المستقبل".

ديك شوف، رئيس وزراء هولندا: "تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية. الولايات المتحدة حليف مهم لهولندا، سواء على المستوى الثنائي أو في السياقات الدولية مثل الناتو. إنني أتطلع إلى تعاوننا الوثيق بشأن المصالح بين الولايات المتحدة وهولندا"

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "تهانينا لدونالد ترامب على فوزك. ليس لدى بريطانيا صديق أفضل من الولايات المتحدة، في ظل العلاقة الخاصة التي يعتز بها كلا ضفتي الأطلسي منذ أكثر من 80 عاما".

ونحن نتطلع إلى العمل معك ومع جي دي فانس لسنوات قادمة."

فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر: "أعظم عودة في التاريخ السياسي للولايات المتحدة! تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه الكبير. إنه انتصار يحتاجه العالم بشدة!"

كما هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ترامب بفوزه في الانتخابات ويتطلع إلى العمل معه: