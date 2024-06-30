سموتريتش يهاجم بن غفير: "فشل تمامًا بكل ما يتعلق بالجبهة الداخلية للعرب الإسرائيليين"

هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريش اليوم (الأحد) بشدة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال مؤتمر "بين الأمن والتكنولوجيا" الذي نظمته مكور ريشون ومركز ليف الأكاديمي في القدس

وقال سموتريتش: "الجبهة الأخرى التي لا ينبغي تجاهلها في سلة التهديدات هي الجبهة الداخلية لعرب إسرائيل". وأضاف: "مئات الآلاف من الأسلحة والذخائر غير الشرعية، والتي في لحظة الحقيقة من المفترض وفق الطموحات الايرانية دمجها في خطة الاحتلال. وفي هذا الأمر تفشل الشرطة ومن يقوم عليها فشلاً ذريعاً. نحن لا نحل هذه المشكلة بالأسلحة لغرف الطوارئ، بل نحتاج إلى جمع الأسلحة والقضاء على الظاهرة. إنه داخلنا وأخطر مما يتواجد عبر الحدود. والمطلوب هنا تركيز الجهود، ليس بالكلمات والإعلانات، بل بالأفعال".

https://x.com/i/web/status/1807347571376935210 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ورد بن غفير عبر حسابه في منصة X (تويتر سابقا): "عندما يتحد كل أبنائنا في الجبهة، يجب أن نكون متحدين ولا ننجر إلى التهجمات شخصية. كلام وزير المالية يجعل اليسار يفرك أيديهم به غبطة. على الرغم من احتجاجات اليسار، وللأسف أيضا من شركاء الطريق سنواصل مشروع غرف الطوارئ، توزيع الأسلحة وردع الإرهابيين في السجن بكل ما أوتينا من قوة".