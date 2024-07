عاصفة في الكنيست بعد مطالبة الوزير بن غفير تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي والسماح لليهود بالصلاة فيه

هاجم وزير الداخلية موشيه أربيل (شاس)، اليوم (الأربعاء)، المؤتمر الذي بادر إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير حول الحرم القدسي وقال إنه "المستوى السياسي ويسمح لليهود بالصلاة فيه". وقال اربيل خلال خطاب ألقاه في الهيئة العامة للكنيست: "إن التدنيس الكبير لاسم الله الذي تم ارتكابه لا يمكن أن يمر بهدوء، أود أن أعبر عن احتجاجي. إن منع الصعود إلى جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي) هو موقف جميع كبار رجال الدين على مر الأجيال"

وأضاف عضو الكنيست موشيه جافني (يهدوت هتوراه) وكتب في حسابه X: "الصعود إلى جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي) يرتبط بحظر صارم لحكم "الاستئصال" (شكل من أشكال عقوبة الخطيئة مذكور في التوراة ). أطالب رئيس الحكومة بعدم السماح للوضع الراهن بالتغير في جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي)، وإذا كان هناك تغييرات بالفعل فليقوموا بإغلاق جبل الهيكل في وجه اليهود".

قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس: "مثلما لم يقرر بن غفير طريقة دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، فهو أيضًا لا يتخذ قرارًا بشأن الموضوع اليوم. وبدلاً من إجراء مناقشات حول إدراجه في منتدى صنع القرار الأمني ​​المحدود، يجب تجريده من كافة صلاحيات اتخاذ القرار في القضايا الأمنية الحساسة. أهنئ عضو الكنيست أرييه درعي، الذي يظهر المسؤولية، وغير مستعد للتخلي عن أمن البلاد من أجل مصالح سياسية".

وقال عضو الكنيست ميكي ليفي، الذي كان قائد شرطة منطقة القدس، في الجلسة العامة للكنيست: "مجموعة من المجانين ومشيحيين سوف يورطون دولة إسرائيل في حرب أخرى. أنتم لستم طبيعيين، من هناك ستندلع حرب عالمية ثالثة، وهذا خطر حقيقي على شعب ودولة إسرائيل".

وأضاف عضو الكنيست أحمد الطيبي: "ها هو يأتي الوزير المنحل والمضطرب الذي يريد إشعال حرب دينية بأي ثمن. أنا متأكد من أن نتنياهو سيصدر من الولايات المتحدة بيانا بأن الوضع الراهن موجود - وهذا تصريح كاذب مقدما. لأن أحد كبار وزرائه يقول: أنا من المستوى السياسي وأسمح بصلاة اليهود".

وهاجم عضو الكنيست منصور عباس قائلا: "المسؤول هو رئيس الحكومة الذي سمح لبن غفير بدخول المسجد الأقصى. توجد هنا ضريبة كلام من رئيس الحكومة نفسه. هو يسمح لبن غفير الدخول الى هناك وتجاوز الوضع الراهن".

وكما أفيد سابقا، تحدث الوزير بن غفير في وقت سابق اليوم في مؤتمر "عودة إسرائيل إلى جبل الهيكل" في الكنيست وأشار إلى زياراته إلى الحرم القدسي. وختم قائلا: "لقد صليت في جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي) ونحن نصلي في جبل الهيكل. أنا المستوى السياسي والمستوى السياسي يسمح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل".