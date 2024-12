توثيق عضو الكنيست ادلشتاين وهو يدفع بقسوة متظاهرة تطالب بصفقة مختطفين وتحمل علما إسرائيليا أمام منزله

كما هو الحال في كل يوم سبت في الآونة الأخيرة، جاء صباح اليوم (السبت) العشرات من المتظاهرين للاحتجاج أمام منزل رئيس لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست، النائب يولي إدلشتاين، في هرتسليا وسط إسرائيل، لكن هذه المرة، واجه عضو الكنيست صعوبة بضبط أعصابه، حيث قام بدفع متظاهرة بطريقة قاسية.

وفقا للتوثيق، خلال سيره من منزله إلى الكنيس، شوهد إدلشتاين يدفع متظاهرة كانت تقف على الرصيف في طريقه وتحمل العلم الإسرائيلي. تجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين هتفوا خلال التظاهرة بوجه إدلشتين: "ماذا فعلت للمختطفين هذا الأسبوع؟".

https://x.com/i/web/status/1865294978668183674