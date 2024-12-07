توثيق عضو الكنيست ادلشتاين وهو يدفع بقسوة متظاهرة تطالب بصفقة مختطفين وتحمل علما إسرائيليا أمام منزله

كما هو الحال في كل يوم سبت في الآونة الأخيرة، جاء صباح اليوم (السبت) العشرات من المتظاهرين للاحتجاج أمام منزل رئيس لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست، النائب يولي إدلشتاين، في هرتسليا وسط إسرائيل، لكن هذه المرة، واجه عضو الكنيست صعوبة بضبط أعصابه، حيث قام بدفع متظاهرة بطريقة قاسية.

وفقا للتوثيق، خلال سيره من منزله إلى الكنيس، شوهد إدلشتاين يدفع متظاهرة كانت تقف على الرصيف في طريقه وتحمل العلم الإسرائيلي. تجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين هتفوا خلال التظاهرة بوجه إدلشتين: "ماذا فعلت للمختطفين هذا الأسبوع؟".

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وقبل نحو شهرين، خاطب إدلشتاين المتظاهرين خارج منزله: "لا أحد يعلم الأهالي الأخلاق، لكن لا يحق لي أن أتسامح مع الأشخاص الذين يحولون المختطفين إلى عملة تجارية للترويج لأهداف لا علاقة لها بالمختطفين".

وتابع"عندما أرى نفس الأشخاص لمدة أربع سنوات يغيرون قمصانهم، وبعضهم لا يغيرها حتى، بالقرب من منزلي، يخرجون في نزهات، ويشربون البيرة، ويضحكون، ويغنون في الأماكن العامة. يرونني عائداً من الكنيس – ’ماذا عن المختطفين؟ ماذا عن المختطفين؟، أنا أمر، يجلسون مجددا - يوغا، بيلاتس، الغناء أمام العامة – كل هذا أمام عيني. لم يمنحني أحد الحق في أن أسامح."