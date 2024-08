بن غفير يعلن نيته إقامة كنيس في الحرم القدسي

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الاثنين)، أنه "لا يوجد تغيير في الوضع الراهن في جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي)". وجاء هذا الإعلان على خلفية تصريح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير،في إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن: "يمكن لليهود أن يصلوا في جبل الهيكل وأن يسجدوا أيضًا، أنا وزير الأمن القومي وفي إطار ولايتي لن يكون هناك تمييز بين اليهود والمسلمين، الذين يصلون هم فقط هناك. السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين – سأبني كنيسًا هناك”.

وقال وزير الداخلية موشيه أربيل (حزب شاس): "يجب على رئيس الحكومة نتنياهو أن يتحرك فوراً لوضع السيد بن جفير في مكانه المناسب بسبب تصريحاته هذا الصباح فيما يتعلق بجبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي). إن تصريحاته غير المسؤولة تضع تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية التي تشكل ائتلافاً في المواجهة ضد محور الشر الإيراني. إن افتقاره إلى الفهم قد يؤدي إلى إراقة الدماء".

ورد المقربون من بن غفير على كلام اربيل،: "المتملق لليسار الذي لا يمل، موشيه أربيل، الذي يتحدث الى بن كاسبيت واليسار المتطرف، يتوق منذ يوم دخوله الكنيست إلى منصب قاض بالمحكمة العليا. هو يتملق بلا كلل، لليسار، للعرب، للجهاز القضائي، وفي حالة جبل الهيكل، لحماس والأوقاف. اتهاماته المستمرة لليهود تخلق خطرا أمنيا. اختار ناخبو شاس اليمين وحصلوا على موشيه ميرتس أربيل".

كما انضم رئيس معسكر الدولة بيني غانتس إلى الإدانات: “لا أحد لديه أي توقعات من الوزير بن جفير، ولا حتى من رئيس الحكومة الذي يسمح لبيرومان غير المسؤول أن يأخذنا إلى الهاوية مقابل الهدوء السياسي. ولكن هناك أيضًا أطراف مسؤولة في هذه الحكومة وفي الائتلاف، يتوقع الشعب منكم اتخاذ إجراءات بشأنه. لن تكون الإدانات والكلمات اللطيفة كافية هنا، وسيحكم عليكم التاريخ لكونك جزءًا من هذه الرحلة الخطيرة".

https://x.com/i/web/status/1827964687138386111