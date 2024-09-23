"مذبحة جنوب لبنان": ضجة كبيرة في الكنيست بعد منشور النائب عايدة توما سليمان عن الهجمات جنوب لبنان (فيديو)

اندلعت ضجة مساء اليوم (الاثنين) في لجنة المالية بالكنيست، هاجم خلالها عضو الكنيست تسفي سوكوت النائبة عايدة توما سليمان قائلا: "بينما هناك مليون مواطن في إسرائيل تحت النار، أنتِ تدعمين حزب الله؟ اذهبي إليهم".

تهجم النائب سوكوت جاء على خلفية منشور لسليمان الذي كتبته في وقت سابق على منصة إكس: "مجزرة في جنوب لبنان. 270 قتيلاً - وهذا هو العدد الأولي فقط. لا يزال المئات مدفونين تحت الأنقاض، وأكثر من 800 جريح. نفس الصور الصادمة التي شاهدناها في بداية الحرب على غزة، نفس الفظاعة، ذلك الدعم الأعمى".

"يتم سحق النساء والأطفال والمسنين الأبرياء تحت القصف. فكم من الدماء ستراق قبل أن يدركوا هنا أن الحرب لن تجلب أي أمن؟ لقد ظل سكان الشمال يركضون إلى الملاجئ منذ عام، وتم إجلاؤهم بعيداً عن منازلهم، ناهيك عن الجرحى والضحايا، والآن تضع الحكومة المزيد من المواطنين في دائرة الخطر. هذه الحرب لا تجلب إلا الدمار والجرائم، لا سلام ولا أمن".

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"لا تزال غزة تعاني تحت القصف، والأزمة الإنسانية تتفاقم. لا يوجد مكان آمن، حتى الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يتعرضون للقصف في خيامهم، ويتعرضون للجوع والمرض والأمطار. وفي الضفة الغربية المحتلة، يهاجم المستوطنون ويثيرون الرعب يوما بعد يوم. فهل أعاد كل هذا المختطفين؟"

"نتنياهو يقود البلاد إلى حضيض جديد، من باب المصالح الشخصية فقط. إنه يهرب من عرض صفقة الرهائن، ويهرب من المسؤولية، ويعرضنا جميعًا للخطر في حروب لإنقاذ حياته المهنية".