"إرهابي حقير" ؛ "كاذب ومتخلف": شجار حاد بين نائبين في الكنيست الإسرائيلي

دار نقاش عاصف اليوم (الأحد) في لجنة القانون والدستور والقضاء التابعة للكنيست في إطار النقاش حول التحقيق مع مقاتلي الاحتياط المشتبه بهم في الاعتداء الجنسي على عنصر النخبة. ووقعت خلالها مواجهة حادة بين عضوي الكنيست جلعاد كاريب ونسيم فاتوري، بعد أن وصف الأخير عضو الكنيست من حزب العمل بأنه "إرهابي عديم المستوى".

أولا، تم توجيه سؤال الى ممثل الشرطة عما إذا كان هناك تفكير في سياسة الاعتقال نظرا لحساسية القضية. وأحال ممثل الشرطة التحقيق إلى مكتب المدعي العام، وأجاب قائلاً: "لا علم لي بوجود تعليمات شاملة للقضايا التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول. قرار فتح التحقيق كان من اختصاص المدعي العام".

وصرخ عضو الكنيست كاريب تجاه رئيس اللجنة روتمان: "لقد اقتحمت القاعدة". بعد ذلك، وصفه عضو الكنيست فيتوري، الذي كان يجلس بجانبه، قائلاً: "أنت إرهابي، إرهابي حقير": ورد كاريب"حقيقة أنك مصنف كواحد من أكبر البلهاء في هذا المكان، هذا فعلا معروف أيضا أحمق وكاذب." ورد عضو الكنيست فيتوري: "غبي ومتخلف أيضًا".

https://x.com/i/web/status/1822533220371513794