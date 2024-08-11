"إرهابي حقير" ؛ "كاذب ومتخلف": شجار حاد بين نائبين في الكنيست الإسرائيلي

دار نقاش عاصف اليوم (الأحد) في لجنة القانون والدستور والقضاء التابعة للكنيست في إطار النقاش حول التحقيق مع مقاتلي الاحتياط المشتبه بهم في الاعتداء الجنسي على عنصر النخبة. ووقعت خلالها مواجهة حادة بين عضوي الكنيست جلعاد كاريب ونسيم فاتوري، بعد أن وصف الأخير عضو الكنيست من حزب العمل بأنه "إرهابي عديم المستوى".

أولا، تم توجيه سؤال الى ممثل الشرطة عما إذا كان هناك تفكير في سياسة الاعتقال نظرا لحساسية القضية. وأحال ممثل الشرطة التحقيق إلى مكتب المدعي العام، وأجاب قائلاً: "لا علم لي بوجود تعليمات شاملة للقضايا التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول. قرار فتح التحقيق كان من اختصاص المدعي العام".

وصرخ عضو الكنيست كاريب تجاه رئيس اللجنة روتمان: "لقد اقتحمت القاعدة". بعد ذلك، وصفه عضو الكنيست فيتوري، الذي كان يجلس بجانبه، قائلاً: "أنت إرهابي، إرهابي حقير": ورد كاريب"حقيقة أنك مصنف كواحد من أكبر البلهاء في هذا المكان، هذا فعلا معروف أيضا أحمق وكاذب." ورد عضو الكنيست فيتوري: "غبي ومتخلف أيضًا".

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ثم قال عضو الكنيست كاريب: “في يوم السبت الماضي، في جفعات رونين، وهي بؤرة استيطانية غير قانونية – تعرضت عائلة إسرائيلية من رهط لهجوم شديد. كانت هناك محاولة لقتلهم من جانب سكان البؤرة الاستيطانية". عضو الكنيست غوتليب: "من يحتاج إلى أعداء عندما يكون هناك أعداء من الداخل ينشرون الافتراءات السيئة حولنا". عضو الكنيست سون هار ميلخ: "لقد سألتني عند المدخل عما كان هناك، وليس لديك أي فكرة عما كان هناك. كل ما تعرفونه هو من وسائل الإعلام."

عضو الكنيست كاريف: "حقيقة أن أحدا منهم (أعضاء الكنيست) لم يدين الحادث الذي وقع في جفعات رونان...". عضو الكنيست سون هار مليخ: "ليس هناك ما يمكن إدانته، فمن حقنا أن نحمي حياتنا". عضو الكنيست كاريب: "أنت تشهد على الإفلاس الأخلاقي، والروح المعادية للصهيونية التي تمنحها لعنف المستوطنين المتطرفين".

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وقال عضو الكنيست جلعاد كاريب عقب اللجنة: “مرة أخرى نائب رئيس الكنيست فيتوري يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويدوس كل خطوط الأخلاق. الرجل لا يصلح لشغل منصب نائب رئيس الكنيست وعضو الرئاسة. وسنعمل على إقالته من المنصب خلال الأيام القريبة".

كما ذكرنا، في أعقاب تسريب مواد التحقيق في قضية سدي اليمن إلى وسائل الإعلام - وطلب وزير الشتات عميحاي شكلي ورئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سمحا روتمان، جرت مناقشة عاجلة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن حول “سلوك مكتب المدعي العام العسكري خلال الحرب”.