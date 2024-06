المستشارة القضائية ستفتح تحقيق جنائي ضد نائب من الليكود للاشتباه بتسريبها عن معلومات سرية

وافقت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهارا ميارا اليوم الثلاثاء على فتح تحقيق جنائي ضد النائبة طالي جوتليب من حزب الليكود، بشبهة تسريب معلومات سرية.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع غوتليب خلال الأيام القادمة تحت طائلة التحذير بعد تغريداتها ضد شريط الناشطة شكما برسلر، والكشف أنه عنصر في جهاز الأمن العام-الشاباك. وفي أحد تغريداتها في تويتر، زعمت غوتليب، إن شريك برسلر اجتمع مع رئيس الموساد، بخصوص قضية مجهولة مرتبطة مع قائد حماس في غزة يحيى السنوار. برسلر، من قادة الاحتجاج ضد الثورة القضائية، هددت بمقاضاة النائب غوتليب.

وهاجمت عضو الكنيست غوتليب المستشارة القضائية في تغريدة على تويتر، كتبت فيها أنها لا تنوي المثول للتحقيق: "كما هي طريقة السيدة، سأرسل لها رسالة عبر التسريب. الحصانة حسب المادة 1 من الحصانة هي مطلقة ولا يمكن رفعها، لذلك، كل ما تبقى لها هو الاعتماد على حسن نيتي والطلب مني المثول للاستجواب. سجلوا ليس لدي أي نية للمثول أمام التحقيق. لا توجد صلاحية تلزمني بالمثول بالتحقيق فيه تكون حصانتي من أي إجراء جنائي ترتبط بفعل أو تصريح من أجل وفي إطار أداء واجباتي".

https://twitter.com/i/web/status/1798040343126159526