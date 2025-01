منع دخول ناشطة بارزة وأم مختطف إسرائيلي في غزة من دخول الكنيست

لم يُسمح لعيناف تسنغاوكر، التي اختطف ابنها ماتان وما زال محتجزًا في غزة،من دخول الكنيست صباح اليوم (الأربعاء) بزعم أن "سلوكها في مقر الكنيست غير مقبول".

وذكر المكتب الإعلامي في الكنيست أن "عيناف تسينجوكر منعت من دخول مبنى الكنيست لأنها، على الرغم من وعودها المتكررة، واصلت انتهاك النظام بشكل خطير في المكان: لقد أعاقت إجراء مناقشات اللجنة بشكل صحيح، وحاولت إلقاء زجاجة على ضيف في المبنى، بل وهددت بحضور رئيس أمن الكنيست بطعن الضيف إذا كان بحوزتها سكين".

كما أشار بيان الكنيست أن هذا القرار تم تسليمه إليها الليلة الماضية بطريقة محترمة، في محادثة أشير إليها خلالها أنه بالنظر إلى سلوكها - لم يكن هناك خيار آخر، وأضاف: "هذا سلوك غير مقبول ولا يمكن السماح به داخل أسوار الكنيست. ويجب التأكيد مرة أخرى على أنه تم إجراء العديد من المحادثات الشخصية معها من أجل الاستمرار في السماح لها بدخول المبنى، بشرط الالتزام بآن مثل هذه الحالات لن تتكرر، ولكن للأسف عادت مراراً وتكراراً".

ردا على ذلك، قالت تسينغاوكر إنها تعتزم الوصول لتقدم إلى أعضاء الكنيست تقرير وزارة الصحة الذي يفصل ظروف المختطفين، بما في ذلك ابنها المختطف ماتان، في الأسر، وأضافت: “أعضاء الائتلاف يحاولون إسكات أهالي المختطفين. كيف يعقل أن يكون ابني قد اختطف خلال فترة أدائهم واجبهم، ولا يحق لي زيارتهم في مقر الكنيست؟ إنهم خائفون من سماع ما يحدث للمختطفين والمختطفات أثناء تمرير الميزانيات ويتاجرون بالوظائف".

وقالت تسينجوكر: "أمير أوحانا في خدمة نتنياهو قرر إسكاتي ويرفض إسماع صرخة متان والمختطفين الآخرين. منذ أكثر من عام يحرض ضد أهالي المختطفين واليوم تحت رعاية الكنيست يجعلنا تهديد للشعب، أمير أوحانا يختبئ خلف حرس الكنيست بينما ابني والمختطفون الآخرون يعيشون المحرقة في الأنفاق".

