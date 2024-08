ضجة في الكنيست: كرسي نتنياهو يرتدي قميصا عليه صورة مختطفة إسرائيلية في غزة

حدث غير عادي في الكنيست: ألبس عضو الكنيست جلعاد كاريب (حزب العمل) اليوم (الأربعاء) قميصا عليه صورة مختطفة كرسي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قاعة الهيئة العامة للكنيست.

وقبل وقت قصير من هذا الحدث غير العادي، تحدث عضو الكنيست من المنصة العامة: "رئيس الحكومة ينسى إخوتنا وأخواتنا المختطفين، ونحن هنا لنغمر وجوههم أمام ناظريه".

وبعد ذلك نزل إلى كرسي رئيس الحكومة وقال: "وجوه إخواننا وأخواتنا المخطوفين ستكون على الكراسي. على كرسي رئيس الحكومة الذي يتخلى عن المختطفين والمخطوفات".

شاهدوا الحدث في الكنيست:

https://x.com/i/web/status/1823673839651328359