روسيا تشدد الخناق على المواطنين: حجب واتساب ، وتيليغرام في خطر

أعلن الكرملين اليوم (الخميس) عن الحظر الكامل لتطبيق المراسلة واتساب في جميع أنحاء روسيا، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء رويترز. ووفقاً للكرملين، فقد تم حظر التطبيق المملوك لشركة ميتا (Meta) بسبب عدم الامتثال للقانون المحلي.

في بيان أدلى به للإعلام، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "نظرًا لعدم استعداد شركة ميتا للامتثال للقانون الروسي، تم اتخاذ مثل هذا القرار بالفعل وتم تطبيقه"، ونصح بالانتقال لاستخدام تطبيق يُدعى ماكس، والذي هو تحت سيطرة ومراقبة روسيا.

هذه الخطوة لم تلق ترحيباً من قبل الجمهور في روسيا، حيث أن واتساب هي تطبيق الرسائل الرائد في البلاد، مع أكثر من 100 مليون مستخدم، والذين سيضطرون الآن للانتقال إلى التطبيق الروسي، الذي بحسب شركة ميتا يُستخدم لمراقبة المواطنين، وهو أمر نفاه الكرملين.

في الآونة الأخيرة تم تقييد الوصول إلى تطبيق تيليغرام في روسيا، بحجة نقص الأمان. ويقدّر أن عدد مستخدمي تيليغرام في روسيا مماثل لعدد مستخدمي واتساب، بينهم أيضًا جنود روس متمركزون في جبهة القتال في أوكرانيا. وقد صرّح المدير التنفيذي لتليغرام، رجل الأعمال الروسي المولد بافل دوروف، بأن الدولة تقيّد الوصول إلى خدمته في محاولة لإجبار مواطنيها على استخدام تطبيقها الخاص للمراقبة والرقابة السياسية.

في عام 2025، يتعين على الكرملين تثبيت تطبيق "ماكس" على جميع الهواتف المحمولة المباعة في البلاد. وبتأكيد منتقدي التطبيق، فإنه يفتقر إلى الحماية الشاملة من النهاية إلى النهاية، مما يرفع من إمكانية تعرض مستخدمي التطبيق للاختراق.