انفجر صاروخ من طراز New Glenn التابع لشركة بلو أوريجين، التي أسسها رجل الأعمال والملياردير جيف بيزوس، الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) خلال اختبار في منشأة إطلاق في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا. كتب بيزوس في منشور على شبكة X أن جميع أفراد الطاقم لم يتعرضوا لأي أذى خلال الانفجار.

وقع الانفجار حوالي الساعة 4:00 (بتوقيت إسرائيل)، أثناء اختبار إشعال ثابت (hot-fire test) للصاروخ، الذي تم تطويره في إطار مشروع تطوير صواريخ متعددة الاستخدامات ستنافس صواريخ شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، المنافس الرئيسي لشركة بلو أوريجين.

وقع الانفجار في المرحلة التي اشتعل فيها محرك الصاروخ، لكن الصاروخ نفسه لا يزال مثبتًا على منصة الإطلاق. في البث المباشر للإطلاق على قناة يوتيوب التابعة لناسا، يمكن رؤية كيف اشتعل محرك الصاروخ، وبعد ذلك أرسل نيرانًا هائلة في كل الاتجاهات.

كتب بيزوس على شبكة X عن الانفجار والتجربة التي فشلت: "من المبكر جداً معرفة أصل الحدث، لكننا نعمل بالفعل للعثور عليه. إنه يوم صعب جداً، لكننا سنعيد بناء كل ما يجب إعادة بنائه وسنعود للطيران". كما علّق إيلون ماسك أيضاً على الانفجار في شبكة X وكتب: "مؤسف جداً. الصواريخ صعبة".

وقع الحدث بعد يوم من إشادة مدير وكالة ناسا، جاريد أيزاكمان، بشركة بلو أوريجين على دورها الحاسم في برنامج أرتيميس التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في عام 2028. خلال خطاب ألقاه يوم الأربعاء، كشف أيزاكمان أن ناسا منحت بلو أوريجين عقدًا بقيمة 188 مليون دولار للمساعدة في بناء قاعدة قمرية.