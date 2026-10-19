إيلون ماسك كتب اليوم (الاثنين) على شبكة X إعلانًا مفاجئًا ومفرحًا بشكل خاص للأمريكيين، حيث قال إنه ابتداءً من العام القادم سيمنح سهمًا واحدًا من شركته الناجحة "سبيس إكس" لكل طفل في أمريكا. ل، في خطوة قال إنها ستكون الأولى ضمن سلسلة من المنح المماثلة.

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في نهاية الأسبوع الماضي كشفت شركة تيسلا عن الجيل الجديد من سيارة السباق الكهربائية Roadster، والتي يدعي المدير التنفيذي ماسك أنها قادرة على الإقلاع في الهواء وأداء مناورات أكروباتية. خلال العرض التوضيحي الذي أُجري في منشأة اختبار تابعة لـ SpaceX في تكساس، شوهدت السيارة تصعد على منحدر حاد، تنقلب في الهواء وتهبط مرة أخرى على الأرض. في عرض آخر قفزت فوق صف من سيارات تسلا.

وفقًا لماسك، السيارة مزودة بعشرة أنابيب عادم وبنظام خزانات هواء عالي الضغط, والذي من المفترض أن يسمح لها بالارتفاع وأداء المناورات. كما ادعى أن السيارة قادرة على التسارع من حالة الوقوف إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم/س) في أقل من ثانية. العروض التوضيحية أُجريت من دون سائق داخل السيارة.

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ومع ذلك، على الرغم من التصريحات، يبقى هناك شك إذا كان الحديث يدور عن سيارة طائرة بالمعنى التقليدي. خلال الحدث لم يتم عرض طيران متواصل. خبراء في مجال الطيران يشككون في القدرة على الدمج بين وزن سيارة طرق عادية والمتطلبات الهندسية لوسيلة طيران، حيث أشار بعضهم إلى أن العرض قدّم في الواقع قفزات في الهواء وليس طيراناً فعلياً.

في تسلا يأملون أن يبدأ إنتاج السيارة في عام 2028. الجيل الجديد من الرودستر تم عرضه لأول مرة في عام 2017، ومنذ ذلك الحين تم تأجيل موعد إطلاقه مرارًا وتكرارًا. الآن يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركة ستنجح في تحويل العرض التكنولوجي المذهل إلى منتج تجاري آمن وموثوق وقانوني للاستخدام على الطرقات.