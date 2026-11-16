حذّرت المنظومة الوطنية للأمن السيبراني مساء أمس (الأحد) من محاولة انتحال صفة موقع «ياد2»، عبر رسالة توجّه إلى تنزيل تطبيق مشبوه. وبعد الفحص، تبيّن أن التطبيق يحصل بعد تنزيله على إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال والكاميرا وصلاحيات أخرى على الجهاز.

كما ذُكر، أفادت مديرية الأمن السيبراني الوطنية بأنها تلقت بلاغًا عن رسالة تنتحل صفة «ياد 2»، وتوجّه المتلقي إلى تنزيل تطبيق لإتمام الطلب والشحن. ويؤدي الرابط الوارد في الرسالة إلى موقع مزيف يحاكي متجر تطبيقات، ويعرض تقييمات وعدد مرات التنزيل، ويطلب من المستخدم تنزيل ملف والموافقة على تثبيته من مصدر غير معروف.

بعد فحص التطبيق المذكور، تبيّن أنه يحصل على صلاحية الوصول إلى جهات الاتصال والكاميرا وصلاحيات أخرى في الجهاز الذي نُزّل عليه. وأكدت الهيئة أنه في حال تنزيل التطبيق، يُنصح بالتوجه في أقرب وقت إلى مختبر متخصص لفحص الجهاز ومعالجته.

كيف تحمون أنفسكم، وماذا تفعلون إذا كنتم قد حمّلتموها؟

نزّل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية، جوجل بلاي وآب ستور، وليس من الروابط الواردة في الرسائل.

هل طُلب منك "السماح بالتثبيت من هذا المصدر"؟ لا تُؤكدون ذلك ولا تُكملون عملية التثبيت.

تحقق من الأذونات التي يطلبها التطبيق وتأكدوا من توافقها مع استخدامه. تذكر: حتى الموقع الذي يبدو كمتجر تطبيقات رسمي قد يكون مزيفًا.

هل تلقيتم رسالة مشبوهة أو قمتم بتثبيت التطبيق بالفعل؟ أبلغوا عن ذلك على الخط الساخن 119 التابع للقيادة الوطنية للأمن السيبراني.

إذا قمتم بتثبيت التطبيق، يُنصح بالتواصل مع مختبر متخصص في أقرب وقت ممكن لفحص جهازكم ومعالجته.

أفادت مجموعة ياد2: «يُعدّ موقع ياد2 من أكثر المواقع أمانًا في إسرائيل، ويستثمر موارد كبيرة في الحفاظ على أمن المعلومات وخصوصية المستخدمين. وهذه ظاهرة معروفة وواسعة الانتشار من انتحال الهوية الرقمي (التصيّد الاحتيالي)، وهي آخذة في التوسع في إسرائيل والعالم، وتستخدم فيها جهات خارجية أسماء علامات تجارية وشركات رائدة لتضليل الجمهور».

"من المهم التوضيح أن هذا نشاط خارجي لا صلة له بموقع يد2 أو بأنظمته. لم تقع أي حادثة تتعلق بأمن المعلومات في ياد2، ولا يوجد أي مبرر للقلق بشأن تعرض معلومات مستخدمي الموقع للضرر. وعلى الرغم من أن الحادثة لا تتعلق بأنظمة يد2، فإن الشركة تعمل بتعاون وثيق مع المنظومة الوطنية للأمن السيبراني وتساعد في الجهود المبذولة لمعالجة هذه الظاهرة ومنع إلحاق الضرر بالجمهور. وستواصل يد2 وضع أمن المعلومات وخصوصية المستخدمين وسلامتهم على رأس أولوياتها".