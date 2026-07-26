موجة حظر غامضة ومفاجئة في واتساب لآلاف الإسرائيليين

أصدرت جمعية الإنترنت الإسرائيلية تصدر صباح اليوم (الأحد) تحذيرًا استثنائيًا للجمهور المستخدمين في إسرائيل، في أعقاب موجة واسعة وغامضة من حظر الحسابات في تطبيق واتساب (WhatsApp).

خلال الأيام الأخيرة، تلقى خط المساعدة للإنترنت الآمن التابع للاتحاد عشرات عديدة من التوجهات من مواطنين قلقين الذين تم حظر حساباتهم فجأة دون أي سبب ظاهر، في حين بقوا معزولين تمامًا عن منصة التواصل المركزية في إسرائيل.

في اتحاد الإنترنت يوضحون أنهم توجهوا إلى شركة ميتا (Meta)، الشركة الأم لتطبيق واتساب، بطلب للحصول على تفسيرات وحل للظاهرة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الحصول على رد واضح ويبدو أن الحديث يدور عن خلل تقني واسع لم يتم التعامل معه بشكل كامل بعد. وبحسب معطيات الاتحاد، فإن تطبيق واتساب مثبت لدى حوالي 99% من السكان البالغين في إسرائيل، وهو معطى يبرز مدى تأثير الخلل على الحياة العامة.

نظرًا للمخاوف من أن موجة الحظر الحالية قد تتصاعد في الأيام المقبلة، توصي جمعية الإنترنت الإسرائيلية جميع المستخدمين، حتى أولئك الذين حساباتهم نشطة حاليًا، بإجراء نسخة احتياطية كاملة للصور وسجل الدردشات والمعلومات الحساسة في التطبيق مسبقًا، وكذلك بإنشاء قنوات تواصل بديلة لحالات الطوارئ.

بالتوازي، يشددون في المنظمة على تحذير حاسم للستخدمين الذين تم حظرهم بالفعل: "لا تنخدعوا بالعروض المدفوعة من أصحاب مصلحة أو محتالين عبر الإنترنت يعدون بمساعدتكم في إزالة الحظر مقابل المال. حسب علمنا، لا يوجد أي جهة خارجية غير ميتا يمكنها معالجة المشكلة". الطريقة الوحيدة للعمل هي تقديم استئناف رسمي عبر زر الاستئناف الذي يظهر في رسالة الحظر في التطبيق، والتواصل المباشر مع دعم واتساب.

"موجة الحظر الحالية هي تذكرة إضافية بمركزية السوق والاعتماد المفرط للجمهور في إسرائيل على تطبيق للأسف لا يوفر استجابة كافية وخدمة كاملة في حالة حدوث خلل"، أفاد الاتحاد، ودعا الجهات الحكومية للتدخل: "ندعو الدولة أن تطالب شركة ميتا بشفافية كاملة في معالجة الخلل وباستجابة فورية للإسرائيليين الذين بقوا دون منصة تواصل حيوية."

رد ميتا: "أحياناً نخطئ"

جاء في رد ميتا: "نحن نعمل باستمرار للتصدي للمستخدمين الذين يحاولون إساءة استخدام منصتنا، ونعمل على حظر حساباتهم من أجل المساعدة في الحفاظ على أمان المستخدمين. أحيانًا نخطئ، وعندما يحدث ذلك نسعى لتصحيح الوضع بأسرع وقت ممكن حتى يتمكن الناس من العودة لاستخدام واتساب."