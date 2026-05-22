كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Scientific Reports عن عوامل هندسية ساهمت في صمود هرم خوفو في منطقة الجيزة أمام الزلازل والاهتزازات الأرضية عبر آلاف السنين.

ووفقاً للباحثين، فإن التصميم المعماري للهرم الأكبر يتميز بقدرة عالية على توزيع الأحمال والضغوط بشكل متوازن، ما يساعد في امتصاص الموجات الزلزالية وتقليل تأثيرها على البنية الداخلية.

وأظهرت قياسات زلزالية أُجريت داخل الهرم وفي محيطه أن الهيكل يحافظ على استجابة مستقرة للاهتزازات الطبيعية رغم ضخامته وتعقيد تركيبه.

وأوضح فريق البحث أن عوامل عدة أسهمت في هذه المتانة، من بينها القاعدة العريضة، ومركز الثقل المنخفض، والتدرج في الكتلة نحو القمة، إضافة إلى وجود حجرات داخلية متعددة تعمل على توزيع الطاقة الزلزالية.

كما أشار الباحثون إلى أن تشييد الهرم فوق طبقة من الصخور الجيرية الصلبة عزز من استقراره البنيوي وساهم في تقليل تأثير الزلازل عبر الزمن.

ويؤكد القائمون على الدراسة أن هذه النتائج تعكس معرفة هندسية متقدمة لدى المصريين القدماء في تصميم المنشآت الضخمة وإدارة الأحمال، حتى وإن لم يكن الغرض الأساسي من البناء هو مقاومة الزلازل.

ويُعد هرم خوفو أحد أعظم الإنجازات المعمارية في التاريخ، ويظل حتى اليوم رمزاً للقدرة الهندسية للحضارة المصرية القديمة.