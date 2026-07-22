سام ألتمان، المدير التنفيذي لعملاقة الذكاء الاصطناعي OpenAI، أعلن خلال الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) أن حادثة أمن المعلومات التي تعرضت لها شركة Hugging Face الأسبوع الماضي، نتجت عن نموذج ذكاء اصطناعي يعتمد على عدة نماذج من ChatGPT، منها الإصدار 5.6 وإصدار آخر لم يُطلق بعد، لكنه يتضمن قدرات سيبرانية متقدمة.

"هذا حدث سيبراني غير مسبوق يشمل قدرات سيبرانية متقدمة"، شدد قائلاً، "ونحن نقدر أن أحداثاً كهذه ستصبح أكثر شيوعاً في المستقبل".

وأشار إلى أن الحدث المذكور وقع خلال اختبارات داخلية أجرتها الشركة لقدرات السايبر للنماذج، دون استخدام الفلاتر المختلفة المصممة لمنع نشاطات سايبر عالية الخطورة. "النماذج التي تم اختبارها في بيئة اختبار معزولة، نجحت في إيجاد طريقة للوصول المباشر إلى الإنترنت من خلال استغلال ثغرة أمنية".

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "بلومبرغ" أن ألتمان من المتوقع أن يلتقي الأسبوع المقبل مع مسؤولين في البيت الأبيض ومع مشرعين أمريكيين، وذلك بهدف اطلاعهم على النماذج القادمة للشركة وعلى طريقة عملها. ونقل التقرير تفاصيل قُدمت في إحاطة أُجريت في واشنطن من قبل مسؤول رفيع في الشركة، والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة استراتيجية شاملة من أجل النجاح في منافسة الصين.

تُنشر هذه التفاصيل بعد حوالي شهر من التقارير في الولايات المتحدة حول القرار الأمريكي بحجب هذه النماذج بالكامل في البداية - ومن ثم تقييد الوصول إليها - لعدد محدود فقط من الشركات.