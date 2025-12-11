بعد أستراليا: الدولة التي ستحظر على المراهقين استخدام الشبكات

أعلنت حكومة الدنمارك اليوم (الخميس) عن خطوة غير مسبوقة في أوروبا - الترويج لتشريع يمنع بشكل قاطع وصول الأطفال دون سن 15 عامًا إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما أفادت ABC News. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الشباب من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية على صحتهم النفسية وتطورهم. وأعلن عضو الكنيست ناؤور شيري من حزب "يش عتيد" أنه قدم اليوم اقتراح قانون مماثل.

تم اتخاذ القرار بعد التوصل إلى اتفاق سياسي واسع بين ثلاث من أحزاب الائتلاف واثنين من أحزاب المعارضة الرئيسية في البرلمان الدنماركي. هذا الدعم العابر للأحزاب يدل على الإجماع الذي تشكل في الدولة حول الحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية الأطفال.

الخطوة الدنماركية تأتي كجزء من توجه عالمي متزايد للحكومات التي تحاول فرض قيود على شركات التكنولوجيا، وذلك في أعقاب دراسات عديدة تشير إلى وجود علاقة بين زيادة استخدام الشبكات الاجتماعية بين الشباب وارتفاع معدلات الاكتئاب، والقلق، ومشاكل صورة الجسد. الدنمارك تسير على خطى أستراليا، التي تعمل أيضًا على الترويج لتشريع مشابه.

إذا تمت الموافقة النهائية على القرار ضمن التشريع، فسوف تضع الدنمارك في طليعة الكفاح التنظيمي ضد عمالقة التكنولوجيا، وستثير أسئلة قانونية وتكنولوجية معقدة بشأن كيفية تنفيذ الحظر.

من المتوقع أن ينتقل النقاش الآن إلى المستوى العملي، الذي سيشمل دراسة وسائل للتحقق من العمر وبناء آليات رقابة فعالة.