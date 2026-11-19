تعاقب جيل كامل من أجهزة الألعاب، وتقدمت التكنولوجيا، وتغيّر عالم الألعاب بالكامل تقريبًا خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، لكن لعبة واحدة ظلت تحلّق فوق كل شيء: GTA. وبعد سنوات من الشائعات والإعلانات التشويقية والنظريات التي لا تُحصى، وكذلك التأجيلات، أُطلقت لعبة GTA 6 الليلة الماضية (بين الأربعاء والخميس)، وحانت اللحظة التي انتظرها ملايين اللاعبين حول العالم.

شرح اللاعب إيلون برالي سبب الحماس: «لقد حقق نجاحًا كبيرًا، وأحبه الكثير من الناس، ووصل إلى مستوى عالمي، حتى أصبحت GTA 6 حدثًا ضخمًا بالفعل، والناس متحمسون جدًا لتجربتها ولعبها واكتشاف ما تقدمه».

لفهم سبب الحماس، علينا العودة قليلًا إلى الوراء. بدأت السلسلة في أواخر التسعينيات، وتحوّلت GTA من لعبة يتجوّل فيها اللاعب في شوارع مدينة خيالية إلى عالم متكامل يتيح القيادة والطيران والإبحار وتنفيذ المهام وخوض المغامرات.

حققت اللعبة الخامسة، التي صدرت عام 2013، نجاحًا باهرًا وباعت مئات الملايين من النسخ. وحتى بعد مرور أكثر من عقد، يواصل ملايين اللاعبين العودة إليها، بفضل إمكانية اللعب معًا عبر الإنترنت، من بين أمور أخرى.

بحسب شلومي بن عطار، صانع محتوى في مجال الألعاب، فإن فكرة GTA عمومًا هي ببساطة التجوّل في العالم: «في GTA 5 كانت لوس أنجلوس، والآن ستكون ميامي. لقد بنوا لك عالمًا كاملًا يمكنك فيه فعل كل شيء: قيادة السيارات والطائرات والمروحيات والقوارب، والركض والسرقة والسطو. إنها بمثابة حياة ثانية».

هذه المرة، التوقعات أعلى من أي وقت مضى. ينتظر المعجبون ليروا مدى حيوية العالم الجديد وتفاصيله وواقعيته، وما إذا كانت Rockstar ستنجح، بعد سنوات من التقدم التكنولوجي، في تغيير معايير صناعة الألعاب مرة أخرى.

في إسرائيل أيضًا، تستعد متاجر الألعاب للإطلاق، ويحاول العديد من اللاعبين أن يكونوا أول من يدخلون العالم الجديد.

قال بن عطار: «لقد رأينا بالفعل أن الرسومات مذهلة»، وأضاف: «أنا شخصيًا أتطلع بشدة إلى الشخصيات غير القابلة للعب (NPC)، كل تلك الشخصيات التي تراها تمشي على الشاطئ وفي الشارع، والتي يُفترض أن تكون ذكية جدًا. أنا متحمس جدًا لرؤية حجم التفاعلات التي ستتاح لك وأنت تتمشى في الشارع، وما سيقدمه لي هذا العالم».

قال ماور زيغمان، صاحب متجر الألعاب «ماور 2000»، قبيل الإطلاق: «وصلت اللعبة الأكثر ترقبًا حاليًا بعد 13 عامًا، والجميع ينتظرها. أتوقع أن يكون الإقبال جنونيًا وأن يأتي الجميع لشرائها، وأظن أن نصف البلاد سيكون في إجازة».

لكن إلى جانب النجاح والترقّب الكبير، أثارت سلسلة GTA على مرّ السنين قدرًا لا يُستهان به من الجدل. فاللعبة تتضمن الجريمة والعنف، وتتيح للاعبين، الذين يكونون في كثير من الأحيان من المراهقين، السرقة والمشاركة في المطاردات وتبادل إطلاق النار.

بعد ثلاثة عشر عامًا، وشائعات لا حصر لها، وترقّب لا ينتهي، سيتمكن المعجبون الليلة أخيرًا من معرفة ما إذا كانت اللعبة الجديدة تستحق الانتظار.

أمر واحد بات واضحًا: قبل أن يضغط اللاعبون على زر البدء، أصبحت GTA 6 واحدة من أكثر الأحداث التي شغلت الناس هذا العام.