علاقة مع جاسوسة صينية تثير عاصفة داخل "إنفيديا".. تحقيق مع الرئيس التنفيذي

أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا اليوم (الأحد) فتح تحقيق مستقل بشأن الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها، جينسن هوانغ، في أعقاب تقارير أفادت بأنه كان هدفًا لعملية نفذتها جهة استخباراتية أجنبية. وجاء القرار على خلفية تقارير عن علاقة عاطفية يُزعم أنه أقامها مع جاسوسة صينية.

أفادت الشركة في بيان رسمي بأن لجنة مؤلفة من أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة ستشرف على التحقيق، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين ومستقلين. وأكد مجلس الإدارة أن أمن الولايات المتحدة، الوطني والاقتصادي على حد سواء، يتصدر أولوياته ويُعد مصلحة أساسية لشركة إنفيديا ومساهميها.

ومع ذلك، أوضحت الشركة أنه لا يوجد في هذه المرحلة سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن أمن الدولة أو أسرار إنفيديا قد تعرضت للخطر. وجاء في البيان: «سيراجع مجلس الإدارة جميع المعلومات المتاحة».

وأُفيد أيضًا بأن هوانغ يدعم التحقيق دعمًا كاملًا، وتعهد بالتعاون معه. وأضاف مجلس الإدارة أنه يثق بهوانغ وبإدارة الشركة، وأنه سيقدم تحديثات إضافية وفقًا للتطورات.

ترتبط الشبهات التي أدت إلى فتح التحقيق بقضية أوسع، تتمحور حول محاولة مزعومة من جهات استخباراتية صينية للوصول إلى تقنيات الرقائق المتقدمة في الولايات المتحدة. وبحسب تقارير، يُزعم أن وكالة الاستخبارات الصينية جنّدت أليس هوانغ، وهي مديرة تنفيذية رفيعة في شركة Megaspeed، للتقرّب من الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا وجمع معلومات حساسة عن صناعة الرقائق الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يُشتبه في أنها كانت مكلّفة بالمساعدة في تعزيز مبيعات رقائق الشركة المتقدمة إلى الصين، رغم قيود التصدير التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

بحسب التقارير، اشترت شركة Megaspeed رقائق متطورة من إنفيديا بمليارات الدولارات، واستخدمتها لإنشاء مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا أجّرت قدرتها الحاسوبية للعملاق الصيني علي بابا. وهكذا، أُتيح للصين، بحسب المزاعم، الوصول بشكل غير مباشر إلى رقائق يُحظر بيعها لها مباشرة. كما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن علاقة عاطفية نشأت بين هوانغ وأليس هوانغ.

وذكرت التقارير أيضًا أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أطلعت الرئيس دونالد ترامب على القضية منذ العام الماضي، لكنه لم يتخذ خطوات مهمة. وفي أعقاب هذه التقارير، طلب ممثلون جمهوريون من ثلاث لجان في مجلس النواب من جنسن هوانغ المثول أمامهم في وقت لاحق من هذا الشهر، خلف أبواب مغلقة، والإدلاء بشهادته بشأن القضية.

رفضت إنفيديا الادعاءات بأن العلاقة بين الرجلين كانت استثنائية، مؤكدة أن هوانغ يعقد اجتماعات ويقيم علاقات تجارية مع آلاف المديرين التنفيذيين كل عام. وأضافت الشركة أنها لا تشارك معلومات سرية مع عملائها، وأن هؤلاء لا يطلبون منها ممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية لتغيير سياسة تصدير الرقائق.