رائد الفضاء الشهير صاحب أيقونة "شروق الأرض" يلقى حتفه بحادث تحطم طائرة مروع

لقي ويليام أندرس، رائد الفضاء الذي التقط الصورة الأيقونية "شروق الأرض" من الفضاء، مصرعه الليلة الماضية (الجمعة) في حادث تحطم طائرة كان يقودها بنفسه في ولاية واشنطن. وشارك أندرس، البالغ من العمر 90 عامًا، في مهمة "أبولو "8 عام 1968، وهي أول رحلة فضائية مأهولة تغادر مدار الأرض وتقلع إلى القمر ذهابًا وإيابًا.

صورة Earthrise (شروق الأرض) والتي ظهرت فيها الكرة الأرض تشرق عن سطح القمر، تعتبر واحدة من أشهر الصور على الإطلاق والصورة البيئية الأكثر تأثيرا. وعن هذه الصورة تحدث أندرس "جئنا لنبحث القمر لكن النتائج الهامة التي جمعناها ارتبطت بالأرض".

هذا وبدأت سلطات الطيران التحقيق بالحادث المروع، وقال شاهد عيان لوسائل إعلامية أمريكية :"بدا الأمر وكأنه فيلم به مؤثرات خاصة، مع ألسنة اللهب وكل شيئ". وكتب رائد الفضاء السابق مارك كيلي الذي يشغل حاليا منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا ، بعد وفاة أندرس :"لقد كان مصدر إلهام لي ولأجيال من رواد الفضاء".

https://twitter.com/i/web/status/1799255715476853081