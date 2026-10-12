واتساب يطلق أخيرًا الميزة التي طال انتظارها.. متاحة للمستخدمين الأوائل

إمكانية جدولة إرسال الرسائل الإلكترونية مسبقًا أصبحت في السنوات الأخيرة ميزة محبوبة لدى العديد من الأشخاص. والآن، يبدو أنها ستصل إلى حسابات الواتساب الخاصة بنا جميعًا، لتمنع الحيرة: هل نرسل الرسالة في ساعة متأخرة من الليل، أم ننتظر للصباح ونجازف بنسيانها. المدونة WABetaInfo، التي تنشر تحديثات عن واتساب، نشرت اليوم (الاثنين) أن التطبيق يعمل هذه الأيام على ميزة ستسمح للمستخدمين بجدولة إرسال رسائل نصية، صور وفيديوهات، في المجموعات أو في المحادثات الشخصية – حتى عندما لا يكون الجهاز متصلاً بالإنترنت.

وفقًا للتقرير, الميزة التي يدور الحديث عنها تتضمن في نسخة البيتا الجديدة لمستخدمي الأندرويد، وهي تتيح للمستخدمين كتابة رسالة وإرسالها في موعد وساعة محددين. استخدام الميزة ممكن من خلال الضغط الطويل على زر الإرسال، والذي سيفتح قائمة تتيح اختيار الموعد - وذلك مع الحفاظ على التشفير الطرفي الكامل.

إلى جانب ذلك، التحديث، الذي وصل بالفعل إلى بعض المستخدمين في نسخة البيتا لنظام أندرويد الخاص بواتساب، سيشمل منطقة مميزة في شاشة تفاصيل الدردشة، حيث سيتمكن المستخدمون من إدارة رسائلهم المجدولة قبل موعد إرسالها.

إلى جانب رسائل نصية وروابط، سيكون بالإمكان أيضًا جدولة إرسال صور ومقاطع فيديو. مع ذلك، الميزة تدعم جدولة عنصر واحد فقط في كل مرة، لذلك لا يمكن جدولة عدة صور أو مقاطع فيديو في نفس الرسالة المجدولة في آن واحد. نطاق الوقت الممكن هو عشر دقائق من لحظة الجدولة وحتى أسبوعين مسبقًا.

سيتمكن المستخدمون من تعديل الرسالة المجدولة، والتي ستظهر في منطقة مميزة داخل شاشة تفاصيل الدردشة، والتي تتيح لكل مستخدم مشاهدة الرسائل المجدولة، إدارتها وحذفها قبل الإرسال. المستلِم للرسالة لا يتلقى إشعارًا عند حذف أو إلغاء رسالة مجدولة، وفعليًا - لا يعلم ما إذا كانت الرسالة كُتبت الآن أو أنها مجدولة. الميزة الجديدة من المتوقع أن تصل أيضًا إلى المجموعات - ومع ذلك، المستفيدون هم فقط من كانوا أعضاء في المجموعة عند جدولة الرسالة. لذلك إذا انضممت إلى المجموعة بعد جدولة رسالة من قِبل أحد الأعضاء، فلن تتلقاها.

الميزة متوفرة حالياً فقط لبعض مستخدمي نسخة البيتا من واتساب لأجهزة أندرويد، ومن المتوقع أن تصل تدريجياً لباقي المستخدمين. ليس من الواضح متى ستتوفر لجميع المستخدمين – لكن في هذه الأثناء سيتمكن الجميع من تلقي الرسائل المجدولة، حتى وإن لم يتمكنوا بعد من إرسالها بأنفسهم.