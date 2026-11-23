أثار إعلان عالم رياضيات يعمل في شركة «أنثروبيك» عن التوصل إلى برهان لفرضية ريمان، إحدى أشهر المسائل غير المحلولة في تاريخ الرياضيات، اهتمامًا واسعًا بالأوساط العلمية والتكنولوجية، بعد قوله إنه استعان بنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود» على مدار نحو ستة أسابيع لإنجاز المهمة التي استعصت على العلماء قرابة 170 عامًا.

وقال ليفنت ألبوغه إنه تمكن، بمساعدة نسخة غير متاحة للعامة من «كلود»، من إعداد برهان يعتقد أنه يثبت صحة فرضية ريمان، بل ويمتد إلى النسخة الأكثر شمولًا منها، المعروفة باسم «فرضية ريمان المعممة»، في تطور قد يحمل أهمية استثنائية للرياضيات إذا ثبتت صحة النتائج.

ووصف ألبوغه ما توصل إليه بأنه بداية لمرحلة جديدة في العلوم، معتبرًا أن ما يحدث قد يكون مقدمة لتحولات أكبر بكثير في مختلف المجالات العلمية، مع تزايد قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على التعامل مع مسائل معقدة كانت تتطلب سنوات طويلة من البحث البشري.

لغز الأعداد الأولية

تعود فرضية ريمان إلى عالم الرياضيات الألماني برنهارد ريمان، الذي طرحها عام 1859، وتتمحور حول طبيعة توزيع الأعداد الأولية، وهي الأعداد التي لا تقبل القسمة إلا على نفسها وعلى الواحد، مثل 2 و3 و5 و7.

وتكمن أهمية الفرضية في أنها قد تكشف عن نمط عميق يحكم توزيع هذه الأعداد، التي تشكل أحد الأسس المحورية في الرياضيات، وترتبط تطبيقاتها بمجالات متعددة، بينها نظرية الأعداد والتشفير وأمن المعلومات.

ورغم مرور أكثر من قرن ونصف على طرحها، لم يتمكن علماء الرياضيات من إثبات الفرضية أو دحضها، لتصبح واحدة من أشهر المسائل المفتوحة في العالم، وضمن مسائل الألفية التي رصد معهد كلاي للرياضيات جائزة مليون دولار لكل من ينجح في حل إحداها.

وقال ألبوغه إنه أمضى نحو ستة أسابيع في العمل مع «كلود» على البرهان، قبل أن ينشر بيانًا من أربع صفحات على موقعه الشخصي يشرح فيه طبيعة ما توصل إليه، فيما يتجاوز النص الكامل للبرهان، بحسب قوله، 250 ألف صفحة، ويضم نحو 17 مليون سطر مكتوب بلغة «Lean» الحاسوبية المستخدمة في التحقق من البراهين الرياضية بصورة دقيقة.

إعلان يثير التساؤلات

ولم يخلُ الإعلان من الجدل، خصوصًا مع تزامنه مع بدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك» في السوق الأميركية، وهو توقيت أثار تساؤلات بشأن ارتباط الكشف العلمي بالاهتمام التجاري المتزايد بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وقال ألبوغه إنه تواصل مع الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي، الأحد، للاستفسار عن كيفية الإعلان عن اكتشافه، معترفًا بأن توقيت الكشف لم يكن مثاليًا، لكنه نفى أن يكون الإعلان مرتبطًا بالتداول في أسهم الشركة، موضحًا أن شعوره بعدم القدرة على الانتظار دفعه إلى نشر النتائج.

وفي انتظار التحقق من صحة البرهان، يرى علماء رياضيات أن حجم العمل وتعقيده يجعلان عملية المراجعة بحاجة إلى وقت طويل، خصوصًا أن إثبات فرضية بهذا المستوى لا يتوقف على تقديم نتيجة تبدو مقنعة، بل يتطلب التأكد من سلامة كل خطوة واستبعاد أي ثغرات محتملة.

وقال عالم الرياضيات البارز تيرينس تاو إن استيعاب البرهان والتحقق منه قد يستغرق وقتًا، لكنه أشار إلى أن وجود مؤلف بشري يمكن التواصل معه والاستعانة به لفهم تفاصيل العمل يمثل نقطة مهمة في عملية التدقيق.

سباق الذكاء الاصطناعي نحو المسائل المستحيلة

ولا يأتي إعلان «أنثروبيك» بمعزل عن سلسلة من التطورات التي تشهدها شركات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع المسائل الرياضية المعقدة، إذ أعلنت «أوبن إيه آي» في أيلول الماضي عن تمكن فريقها من حل جزء من مسألة متقدمة تتعلق بمعادلات «نافييه-ستوكس»، التي تصف حركة السوائل والغازات.

ووفق تقرير لـ«بي بي سي»، استعان الفريق بأكثر من عشرة آلاف وكيل ذكاء اصطناعي في تجربة استمرت 88 ساعة، بهدف التعامل مع مسألة رياضية ظلت من أبرز التحديات العلمية، دون أن يعني ذلك حتى الآن تأكيد صحة البرهان المعلن بصورة نهائية.

كما سبق للشركة أن كشفت عن حلول وتقدم في مئات المسائل الرياضية المعقدة، فيما أعلنت «أنثروبيك» بدورها عن تطورات في مجالات الرياضيات والفيزياء، في مؤشرات على اتساع دور الذكاء الاصطناعي من تحليل البيانات إلى المساهمة في إنتاج معرفة علمية جديدة.

لكن هذه الإنجازات أثارت في المقابل انتقادات من علماء يخشون أن يتحول الترويج للنتائج الرياضية إلى أداة تسويقية للشركات، على حساب التدقيق العلمي والمصداقية الأكاديمية.

وفي رسالة جماعية، حذّر عدد من علماء الرياضيات من أن استعراض شركات الذكاء الاصطناعي لقدراتها عبر الإعلان عن حلول لمسائل كبرى قد يضر بالبحث العلمي، ويخلق فجوة بين الاستخدام الحقيقي لهذه الأدوات والأهداف التي يفترض أن تخدمها.

بين الإنجاز العلمي والاختبار الحقيقي

وفي تعليق على إعلان ألبوغه، وصف عالم الرياضيات براين كونري التطور بأنه لحظة استثنائية، معربًا عن دهشته من وصول الذكاء الاصطناعي إلى هذا المستوى في وقت لم يكن يتوقع فيه حدوث مثل هذه القفزة بهذه السرعة.

غير أنه أوضح أنه لم يراجع البرهان الكامل، وإنما اطلع على البيان المنشور، مشيرًا إلى تعقيده الكبير، وإلى احتمال أن تظهر لاحقًا طرق أكثر بساطة لشرح النتيجة وفهمها.

كما وصف رئيس معهد كلاي للرياضيات، مارتن بريدسون، الإعلان بأنه تطور ذو أهمية تاريخية محتملة، قد يعيد تشكيل التصورات بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على توسيع حدود المعرفة البشرية.

وبين إعلان قد يفتح فصلًا جديدًا في تاريخ الرياضيات، وبرهان لا يزال ينتظر مراجعة دقيقة، يبقى السؤال الأهم ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد نجح فعلًا في فك أحد أقدم ألغاز العلم، أم أن الطريق إلى إثبات ذلك لا يزال أطول مما توحي به عناوين الاكتشاف.