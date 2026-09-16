سام ألتمان: "لعالم محق في خوفه من مخاطر الذكاء الاصطناعي"

قال سام ألتمان، المدير التنفيذي لعملاق الذكاء الاصطناعي OpenAI، صباح اليوم (الأربعاء) في مقابلة إن "العالم مُحق في خوفه من مخاطر الذكاء الاصطناعي". تصريحاته تنضم إلى تصريحات العديد من كبار المسؤولين في المجال، الذين حذروا من التطورات التي أصبحت جزءاً مهماً من حياتنا اليومية جميعاً.

كما هو معلوم، خرج كبار قادة قطاع الذكاء الاصطناعي خلال الأيام الأخيرة بنداء دراماتيكي وغير مسبوق لإبطاء وتيرة التطوير بشكل مُراقب ولفرض تنظيم حكومي، وذلك بسبب الخوف من فقدان السيطرة التام على النماذج المتقدمة.

داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة ANTHROPIC، حذّر في مقال وفي مقابلات مع وسائل الإعلام من السيناريوهات الخطيرة للتكنولوجيا ونبّه قائلاً: "لن أكذب عليكم، هناك مخاطر حقيقية".

أمودي أوضح أن الأدوات المستقبلية قد تفلت من سيطرة مبتكريها وأشار إلى أن "الفكرة التي تقول إننا بحاجة إلى طريقة ما للتأكد من أننا نستطيع تعطيل أو تقييد أو إيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي، ليست الشيء الوحيد. إذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي قويًا بما فيه الكفاية، فقد يستطيع تجاوز محاولات إيقافه، وقد رأينا ذلك أيضًا في المحاكيات."

جاءت الأمور في أعقاب استقالة جيكوب كوكسون، الباحث السابق في الذكاء الاصطناعي، الذي حذر من قدرات الاختراق فوق البشرية ومن إنتاج أسلحة بيولوجية. وبشكل مفاجئ إلى حد ما، حظي النداء بدعم فوري أيضًا من قبل مديري أكبر الشركات المنافسة في العالم، من بينهم ألتمان وإيلون ماسك، مطور Grok. خلافًا للمخاوف الكبيرة في مجتمع التكنولوجيا، أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن استخفافه بالحاجة إلى وسائل أمان وتنظيم واسع النطاق.