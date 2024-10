بعد عاصفة نادرة ظهور مشاهد مبهرة وخلابة من "الشفق القطبي"

أدى النشاط الشمسي المتزايد إلى ظهور الشفق القطبي الشمالي بصورة خلابة، حيث ظهر يوم الخميس الماضي في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة وأوروبا وبقية العالم.

"الشفق القطبي" ظاهرة طبيعية تتميز بظهور الضوء بألوان مختلفة في سماء الليل. ويحدث بالقرب من القطب الشمالي وكذلك القطب الجنوبي.

التفسير العلمي: أن حمولة زائدة من الجزيئات المتدفقة أسفل المجال المغناطيسي للأرض تصطدم بالجزيئات الموجودة في الهواء، وخاصة النيتروجين والأكسجين في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى إطلاق طاقة على شكل انبعاث ضوئي بجميع أنواع الألوان حسب نوع الذرة المنبعثة. اللون الأخضر في السماء، على سبيل المثال، ينشأ عن تلف ذرة الأكسجين.

أثناء العاصفة المغناطيسية الأرضية القوية، يتضخم تأثير الأضواء الشمالية، مما يؤدي إلى ملاحظته في المناطق الجنوبية من الأرض. وفقًا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، نتجت العاصفة المغناطيسية الأرضية عن تعرض الأرض لضربة من الجسيمات المشحونة - أو "البلازما" - المنبعثة من الشمس - أو بشكل أكثر تحديدًا، البقع الشمسية AR 3848 – في 8 أكتوبر/تشرين أول.

وقالت شاهدة عيان لمجلة العلوم Space "بعد وقت قصير من غروب الشمس، بدأنا نتجمع على طول طريق السدود بالقرب من خزان إنديانا. كان هناك وهج وردي خافت مع دخول الشفق في الظلام، ثم فجأة، انفجرت السماء في رقصة وردية وخضراء زاهية فوق رؤوسنا. استمرت لمدة دقيقة أو نحو ذلك، وقد انبهرت تمامًا"

