هل هذا رد على جوجل؟ التحديث الجديد الذي وصل إلى ChatGPT

المعركة بين عمالقة التكنولوجيا تزداد سخونة: شركة OpenAI أطلقت اليوم (الأربعاء) النسخة الجديدة من نموذج إنشاء الصور - "ChatGPT Images". في إطار التحديث الحالي، سيتمكن المستخدمون من إنتاج الصور بسرعة أكبر بأربعة أضعاف - وبدقة أكبر وفقًا لطلب المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، المستخدم الذي سيطلب من النظام تعديل صورة تم إرسالها بالفعل - سيحصل على نسخة جديدة بأدق شكل ممكن، حتى أدق التفاصيل. في هذه الحالة، سيقوم النظام بتغيير ما طلبه فقط، مع الحفاظ على الاتساق والمظهر العام للبيئة بأكملها، بما في ذلك الأشخاص. سيكون متاحًا لجميع مستخدمي النظام.

كما هو معلوم، في الشهر الماضي كشفت جوجل عن نموذج إنشاء الصور Nano Banana Pro الذي يتصل بروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها - Gemini. النموذج الجديد لإنشاء الصور يساعد، من بين أمور أخرى، في إنتاج محتوى أكثر فائدة - على سبيل المثال، إنفوجرافيك تساعد على تعلم موضوع جديد.