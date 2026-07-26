مؤسس OpenAI يعلن: دخلنا مرحلة أصبحت فيها الذكاء الاصطناعي أذكى من البشر
سام ألتمان، مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI، يدعي أننا دخلنا رسميًا عصر التفرد • أي العصر الذي يبدأ فيه الذكاء الاصطناعي بتجاوز البشر في الذكاء وتحسين نفسه بشكل متكرر.
سام ألتمان، مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI، ادعى اليوم (الأحد) أننا دخلنا رسميًا عصر التفرد، حيث يبدأ الذكاء الاصطناعي بتجاوز البشر في حكمته ويُحسن نفسه بشكل تكراري.
https://x.com/i/web/status/2081127197947949137
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قال إيلون ماسك هذا الأسبوع في مقابلة إن "الذكاء الاصطناعي سيفوق كل حكمة الإنسان في غضون حوالي خمس سنوات. من المرجح أن تفقد البشرية السيطرة خلال عشر سنوات". وأضاف أيضاً أن "النتيجة الأكثر احتمالاً هي عصر من وفرة مذهلة. حتى لو كان هناك زر للإيقاف – على الأرجح لا ينبغي الضغط عليه".
https://x.com/i/web/status/2081279674966044799
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ماسك رد أيضًا على منشور في شبكة التواصل الاجتماعي X وكتب: "طبيبك المستقبلي سيكون الذكاء الاصطناعي، لكنه على الأرجح ليس اسمًا يعرفه الناس اليوم".