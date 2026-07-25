أثارت مزاعم جديدة جدلاً واسعاً بين المهتمين بظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة، بعدما ادعى الفيزيائي الأمريكي مانلي "ماكس" درخشاني أن صورًا التقطتها بعثات "أبولو" إلى القمر قد تكون تعرضت للتعديل قبل نشرها، بهدف إخفاء أجسام أو ظواهر غير مفسرة. إلا أن هذه الادعاءات لا تستند حتى الآن إلى أدلة علمية قاطعة، ولا تزال تُصنف ضمن نطاق الفرضيات ونظريات المؤامرة.

وقال درخشاني، خلال مقابلة مع بودكاست American Alchemy، إن مقارنة نسخ مختلفة من صور بعثات "أبولو" تُظهر اختلافات يعتقد أنها لا يمكن تفسيرها بسهولة، مشيرًا إلى صورة من مهمة "أبولو 14" تظهر – بحسب روايته – جسمًا أزرق فوق رائد الفضاء إدغار ميتشل في إحدى النسخ، بينما لا يظهر في نسخ أخرى.

كما أشار إلى صور من مهمة "أبولو 17"، قال إنها تتضمن أضواء زرقاء قد تكون مرتبطة بجسم أكبر أو بهيكل معدني غير معروف، بينما يرى باحثون ومشككون أن هذه الظواهر يمكن تفسيرها بأسباب تقنية، مثل الأشعة الكونية أو عيوب أفلام التصوير أو انعكاسات الضوء.

وتطرق البودكاست أيضًا إلى روايات قديمة وغير موثقة تزعم أن رائدي الفضاء نيل أرمسترونغ وجين سيرنان تلقيا رسائل "تخاطرية" تحذرهما من العودة إلى القمر، وهي ادعاءات لم تؤكدها أي جهة رسمية، ولا تستند إلى وثائق أو شهادات موثوقة.

كذلك أُعيد تداول مزاعم سابقة ربطت اسم باز ألدرين بمشاهدة جسم غامض خلال رحلة "أبولو 11"، إلا أن ألدرين أوضح في أكثر من مناسبة أن ما شاهده لا يشكل دليلًا على وجود كائنات فضائية، رافضًا التفسيرات التي ذهبت إلى ذلك.

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وذهب درخشاني إلى أبعد من ذلك، مدعيًا أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تخفي في صور القمر ما وصفها بـ"هياكل اصطناعية"، وتعرضها على أنها تكوينات جيولوجية طبيعية، لكنه لم يقدم أدلة علمية معترفًا بها تدعم هذا الادعاء.

ورغم عودة هذه المزاعم إلى الواجهة مع اقتراب انطلاق بعثات "أرتميس" التي تهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر، فإن المجتمع العلمي يؤكد أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة موثوقة تثبت أن بعثات "أبولو" رصدت حياة خارج كوكب الأرض أو أن "ناسا" أخفت معلومات بهذا الشأن.

ومع استمرار الاستعدادات لبعثات "أرتميس"، قد توفر المهمات المقبلة صورًا وبيانات أكثر دقة، إلا أن الحديث عن وجود أجسام أو منشآت غامضة على سطح القمر يبقى حتى الآن في إطار التكهنات، دون إثبات علمي حاسم.