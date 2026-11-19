حذّر تاو لين، الباحث المتخصص في سلامة الذكاء الاصطناعي في شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج «كلود»، من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تصل خلال نحو 15 شهرا إلى قدرات تفوق الإنسان في معظم المجالات، ما قد يؤدي مستقبلا إلى اختفاء الوظائف البشرية واعتماد غالبية السكان على المخصصات الحكومية.

وقال لين، في مقابلة مع منظمة «باليسايد ريسيرش» الأميركية المتخصصة في دراسة مخاطر الذكاء الاصطناعي، إن التطور المتوقع قد يجعل معظم البشر غير قادرين بشكل دائم على العثور على فرص عمل، مضيفا: «إن العمل البشري سيختفي، وسيضطر الناس إلى الاعتماد حصريا على المخصصات الحكومية من أجل البقاء».

وبحسب تقديراته، ستتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من مجاراة أفضل الخبراء البشريين أو تجاوزهم في معظم المجالات، بما فيها المهن التي تتطلب معرفة متخصصة وخبرات عميقة. لكنه أوضح أن امتلاك هذه الأنظمة القدرة على أداء معظم الوظائف لن يؤدي بالضرورة إلى اختفائها فورا، نظرا إلى الحاجة إلى وقت لتطوير البنية التحتية المادية والروبوتات اللازمة لتطبيق هذه القدرات على نطاق واسع.

وشدد لين على أن هذه التوقعات تعبر عن تقديره الشخصي، ولا تمثل موقفا رسميا لشركة «أنثروبيك».

وفي المقابل، أظهرت دراسة أجراها اقتصاديون في الشركة ونُشرت في مارس/آذار، أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل لم ينعكس حتى الآن في ارتفاع منهجي لمعدلات البطالة بين العاملين في المهن الأكثر تعرضا للتكنولوجيا منذ أواخر عام 2022، رغم وجود مؤشرات محتملة على تباطؤ توظيف الشباب في هذه المجالات.

وكشفت الدراسة عن فجوة بين القدرات النظرية والاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي، إذ يمكن لنماذج اللغة الكبيرة نظريا المساعدة في تنفيذ 94% من المهام في مجالات الحوسبة والرياضيات، بينما لا تتجاوز نسبة استخدامها الفعلي في أماكن العمل 33%. كما أظهرت أن الذكاء الاصطناعي قادر على تغطية نحو 75% من مهام المبرمجين.

وفي دراسة منفصلة لمعهد أبحاث التنبؤ، تناولت سيناريو التسارع الكبير في تطور الذكاء الاصطناعي، توقع اقتصاديون تراجع نسبة المشاركة في القوى العاملة الأميركية من نحو 62% إلى 55% بحلول عام 2050، مع إرجاع نصف هذا الانخفاض، أي ما يعادل نحو 10 ملايين وظيفة، إلى الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية والوجودية للتكنولوجيا، إذ سبق أن حذّر باحثون ومسؤولون سابقون في شركات تكنولوجية كبرى من احتمال خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، ودعوا إلى إبطاء وتيرة تطويرها لتجنب سيناريوهات كارثية.