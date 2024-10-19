لائحة اتهام أمريكية خطيرة بحق مؤسسا مجموعة القرصنة "أنونيموس سودان"

أفادت صحيفة نيويورك تايمز االجمعة أن وزارة العدل الأمريكية في كاليفورنيا وجهت اتهامات ضد الأخوين السودانيين أحمد وعلاء عمر، بشن هجمات إلكترونية متعددة ضد بنية تحتية وأنظمة تحذير والمواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة وإسرائيل.

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وتذكر لائحة الاتهام أنه من بين 35 ألف هجوم سايبر منسوبة إلى الأخوين، اللذين أسسا مجموعة القرصنة "انونيموس سودان"، نجح الاثنان أيضًا في يوم هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الدموي في تعطيل نظام التنبيه والتحذير المخصص لمواطني إسرائيل لفترة وجيزة، و وبالتالي ربما يكون قد حال دون إرسال رسائل تحذيرية منقذة للحياة من الخطر الذي كان يتهددهم.

إضافة إلى ذلك، اتُهم الأخوان بهجمات حجب الخدمة عن مواقع الانترنب الخاصة بالوكالات الحكومية في الولايات المتحدة، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووسائل الإعلام. هذا إلى جانب الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية للمستشفيات في العديد من البلدان.