لائحة اتهام أمريكية خطيرة بحق مؤسسا مجموعة القرصنة "أنونيموس سودان"

أفادت صحيفة نيويورك تايمز االجمعة أن وزارة العدل الأمريكية في كاليفورنيا وجهت اتهامات ضد الأخوين السودانيين أحمد وعلاء عمر، بشن هجمات إلكترونية متعددة ضد بنية تحتية وأنظمة تحذير والمواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة وإسرائيل.

