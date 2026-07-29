أطلقت واتساب اليوم (الثلاثاء) سلسلة من التحديثات الجديدة للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، التي تهدف إلى تسهيل الانتقال بين الأجهزة وتحسين تجربة الاستخدام.

اعتبارًا من اليوم يمكن إجراء واستقبال مكالمات صوتية ومكالمات فيديو، فردية أو جماعية، مباشرة عبر WhatsApp Web، دون الحاجة إلى تحميل التطبيق. المكالمات على الويب تشمل أيضًا ميزات مثل مشاركة الشاشة، التفاعل أثناء المكالمة، سجل مكالمات كامل وقائمة مفضلات، كما هي الحال في الأجهزة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن خلال مكالمة جماعية نشطة الانتقال من جهاز إلى آخر دون قطع المكالمة. على سبيل المثال، يمكن بدء المكالمة على الهاتف ومتابعتها من الكمبيوتر، أو الانتقال من الكمبيوتر إلى الهاتف بنقرة واحدة.

تمت إضافة غرفة انتظار أيضاً للمحادثات الجماعية. عند إنشاء رابط للمحادثة وتفعيل خيار طلب الموافقة على الانضمام، سينتظر المشاركون الجدد حتى يوافق المضيف على انضمامهم للمحادثة.

بالإضافة إلى ذلك، واتساب تطلق ميزة QuickHD التي تتيح بدء مكالمات فيديو بجودة HD منذ اللحظات الأولى للمكالمة. التحديث يشمل أيضاً أداة جديدة لتقليل ضوضاء الخلفية، مما يساعد على تحسين جودة الصوت حتى في بيئة صاخبة. يمكن تفعيل أو إيقاف الخيار من إعدادات المكالمة.

المحادثات على WhatsApp Web محمية بتشفير من طرف إلى طرف، بدون تحديد للمدة وبدون تكلفة، وسيتم إطلاق التحديثات تدريجياً خلال الأسابيع القادمة.