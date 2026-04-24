تشهد مناطق شاسعة من المحيط الهادئ موجة حر بحرية غير اعتيادية، تمتد لآلاف الكيلومترات من ميكرونيزيا وصولًا إلى سواحل كاليفورنيا، وسط تحذيرات من تداعيات مناخية وبيئية واسعة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، ترتفع درجات حرارة المياه في هذه المنطقة بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية، ما يجعلها واحدة من أكبر الظواهر الحرارية المسجلة حاليًا في المحيطات.

ويرى خبراء مناخ أن هذه الظاهرة قد تكون مرتبطة بعوامل من بينها تطور ظاهرة النينيو، إضافة إلى أنماط الرياح التي تؤثر على تبريد سطح المياه.

وتشير التقديرات إلى أن الموجة قد تستمر خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال توسعها لتشمل أجزاء واسعة من الساحل الغربي لأمريكا الشمالية.

تداعيات محتملة على الطقس والبيئة

يتوقع أن تؤدي هذه الظاهرة إلى زيادة مستويات الرطوبة في مناطق غرب الولايات المتحدة، ما قد ينعكس على نمط الطقس خلال فصل الصيف، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة الليلية.

كما يحذر مختصون من تزايد احتمالات اندلاع حرائق الغابات نتيجة العواصف الجافة والبرق، إلى جانب احتمال تسجيل موسم أعاصير نشط قد يؤثر على مناطق مثل هاواي.

وعلى الصعيد البيئي، قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى اضطرابات في النظم البحرية، تشمل تراجع الغطاء النباتي البحري، وتغير أنماط هجرة الأسماك، وظهور ظواهر مثل ازدهار الطحالب الضارة.

ظاهرة مرتبطة بالتغير المناخي

يرى باحثون أن تكرار مثل هذه الظواهر خلال السنوات الأخيرة يعكس تأثيرات أوسع لظاهرة التغير المناخي، التي تسهم في زيادة شدة وتكرار موجات الحر البحرية.

وفي ظل استمرار المراقبة، يؤكد العلماء أهمية متابعة تطورات هذه الظاهرة، نظرًا لتأثيراتها المحتملة على الطقس والبيئة والأنشطة الاقتصادية في المنطقة.