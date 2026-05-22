دعم شبكات الجيل السادس: يتوقع الباحثون أن تصبح الشبكات قادرة على "الرؤية" و"السمع" و"التفكير"

قال باحثون إنهم طوروا محركاً ضوئياً يعمل بالليزر يمكنه نقل البيانات لمسافة تصل إلى 1.2 كيلومتر باستخدام الضوء الأبيض، واشاروا إلى أن"هذه التقنية قد تساعد مستقبلاً في دعم شبكات الجيل السادس التي لا ينتظر منها أن تكون أسرع من الجيل الخامس فقط، بل أكثر قدرة على فهم البيئة المحيطة والتفاعل معها".

الجيل السادس المنتظر يطمح إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ يتوقع الباحثون أن تصبح الشبكات قادرة على "الرؤية" و"السمع" و"التفكير" بدرجة ما، عبر دمج الذكاء الاصطناعي في الاتصالات وأجهزة الاستشعار، بحيث تتمكن من رصد حركة الأشخاص والأشياء والتغيرات الدقيقة في محيطها. ومن المتوقع أيضاً أن ترتبط شبكات الجيل السادس بالأقمار الصناعية القريبة من الأرض، ما قد يتيح تغطية عالية السرعة في مناطق يصعب الوصول إليها حالياً، مثل الصحارى والجبال والمحيطات.

لكن تحقيق هذا التصور لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها الحاجة إلى عدد ضخم من محطات الاتصال، وارتفاع تكلفة الطاقة والبنية التحتية، وصعوبة تصنيع أجهزة صغيرة ورخيصة قادرة على الجمع بين الإضاءة القوية ونقل البيانات بسرعة.

ولمواجهة هذه العقبات، طور فريق بقيادة الباحث تشيجو شيا، من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا في مدينة جوانجتشو، محركاً فوتونياً يعمل بالليزر، يعتمد على مادة خزفية سهلة التصنيع نسبياً.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها دورية Matter أن الفكرة الأساسية في التقنية الجديدة تقوم على استخدام الضوء لنقل المعلومات؛ وتعرف هذه الفكرة باسم الاتصال بالضوء المرئي، وهي تقنية تستخدم الضوء بدلاً من موجات الراديو في تمرير البيانات، لكن الأنظمة التقليدية التي تعتمد على مصابيح LED غالباً ما تعمل على مسافات قصيرة لا تتجاوز بضعة أمتار؛ أما المحرك الجديد، فاستطاع نقل البيانات لمسافة 1.2 كيلومتر، وهي مسافة كبيرة مقارنة بما اعتادت عليه هذه التقنيات.

ووصف شيا هذه النتيجة بأنها أداء قياسي يتجاوز قدرات التكنولوجيا التقليدية، مشيراً إلى أن العمل يقدم دليلاً تجريبياً مباشراً على إمكانية استخدام تقنيات الإضاءة الليزرية في اتصالات الجيل السادس، بعدما ظل هذا المجال لسنوات أقرب إلى التصورات المستقبلية منه إلى التطبيقات العملية.