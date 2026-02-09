لأول مرة :السماح لرواد الفضاء باصطحاب هواتف آيفون شخصية إلى الفضاء

بينما كان المسافرون على كوكب الأرض يكافحون في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار الحقائب ويكتفون بحقائب ترولي صغيرة، يواجه رواد الفضاء قيوداً أكثر صرامة بكثير على الوزن. لعدة عقود، كان يتم حساب كل غرام من المعدات الشخصية في بعثات الفضاء بدقة متناهية، مما ترك رواد الفضاء شبه منفصلين تماماً عن أجهزتهم المألوفة. لكن الآن، ناسا تعلن عن تغيير جذري في السياسة: لأول مرة في التاريخ، سيتمكن أفراد الطاقم من أخذ أجهزتهم الشخصية معهم إلى خارج الغلاف الجوي.

جاريد أيزاكمان، قائد مهام الفضاء التجارية الذي يعمل بتعاون وثيق مع وكالة الفضاء، أعلن أن رواد الفضاء المشاركين في مهمة Crew-12 التابعة لـSpaceX وناسا، والتي من المتوقع أن تنطلق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيسمح لهم بأخذ هواتفهم الذكية معهم. هذا الخبر أكثر أهمية بالنسبة لطاقم مهمة "أرتميس 2"، الذين من المقرر أن يطوفوا بالجانب المظلم من القمر؛ إذ يُسمح لهم أيضاً بحمل أجهزتهم الشخصية في الرحلة البعيدة.

على الرغم من أن وكالة ناسا استخدمت في بيانها الرسمي المصطلح العام "هواتف ذكية متطورة"، أكدت شركة أبل (Apple) لوسائل إعلام أمريكية أن الأجهزة التي حصلت على الموافقة هي أجهزة آيفون. اختيار الجهاز الأمريكي ليس صدفة، ولكن لكي يصل إلى هذا المكانة، كان على الجهاز أن يجتاز سلسلة من الاختبارات والتجارب الدقيقة لضمان أنه يتحمل ظروف الطيران في الفضاء ولا يسبب تشويشًا لأنظمة المركبة الفضائية الحساسة.

جاء في بيان صادر عن وكالة ناسا"نحن نوفر لفرقنا الأدوات لتوثيق لحظات خاصة لعائلاتهم ومشاركة صور ومقاطع فيديو ملهمة مع العالم". وأكدت الوكالة أن هذه خطوة حاسمة لتحسين رفاهية رواد الفضاء النفسية، الذين يمضون فترات طويلة في العزلة.