أول فندق على القمر: حجز بمليون دولار لعطلة فضائية فريدة

أعلنت شركة الناشئة الأمريكية GRU Space عن نيتها إنشاء أول فندق دائم على القمر، مستهدفة استقبال الزوار اعتبارًا من عام 2032. ووفقًا للشركة، سيكون هذا المشروع أول بناء دائم يصممه الإنسان خارج كوكب الأرض، ومخصصًا لاستقبال السياح الفضائيين.

ولتأمين مكان مسبقًا، تطلب الشركة من الضيوف المحتملين دفع وديعة لا تقل عن مليون دولار. ويشير بيان الشركة إلى أن الفندق سيبنى باستخدام وحدات سكن قابلة للنفخ تُصنع على الأرض، بالتزامن مع نظام آلي يحول تربة القمر إلى ما يشبه الطوب لتشكيل الهيكل الخارجي للبناء.

وتوضح GRU Space أن النظام الآلي، المكوّن من آلات وروبوتات، سيكمل عملية البناء على القمر دون الحاجة لتدخل بشري. كما ستوفر طبقة التربة الخارجية حماية من الإشعاع الفضائي القوي.

ووفقًا للشركة، يستهدف المشروع في المرحلة الأولى الزوار الذين سبق لهم السفر إلى الفضاء تجاريًا، أو أولئك الباحثين عن تجربة فضائية استثنائية، ووصفت الشركة العرض بأنه «عطلة لا مثيل لها في الكون».

وستبدأ GRU Space اختبار تقنيات البناء على القمر بحلول عام 2029، بالتعاون مع وكالة ناسا، عبر وضع هيكل نفخي صغير لتقييم المواد والمتانة. وفي حال نجاح هذه المرحلة، سيتم إنشاء هيكل أكبر في منطقة تُعرف باسم «الحفرة القمرية»، حيث يُتوقع أن تكون الظروف أكثر استقرارًا.

وتخطط الشركة لافتتاح نسخة أولية من الفندق بحلول 2032، قادر على استضافة أربعة ضيوف في المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية لتوسيع القدرة الاستيعابية. وقال مؤسس الشركة، سكايلي تشان: «إذا نجحنا، سيولد المليارات على القمر والمريخ، وسيتمكنون من تجربة روعة الحياة في الفضاء».

تأسست GRU Space العام الماضي على يد تشان، خريج جامعة بيركلي في كاليفورنيا، والمتخصص في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب، وحصلت الشركة على دعم من مستثمرين مرتبطين بشركة SpaceX وAnduril، ما يعكس توقعات بأن السياحة الفضائية ستصبح نشاطًا اقتصاديًا مربحًا قريبًا.