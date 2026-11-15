كشف باحثو وحدة الأبحاث Unit 42 التابعة لشركة الأمن السيبراني العالمية العملاقة بالو ألتو نتوركس كيف حوّل مهاجمون ناطقون بالصينية نظامًا لاختبارات الأمن إلى أداة هجوم ذاتية ضد مؤسسات تعمل في مجالات التصنيع المتقدم لأشباه الموصلات، والسياسة الأمنية للولايات المتحدة، والمجتمع المدني. ويقدّر الباحثون، بدرجة ثقة متوسطة، أن هذا النشاط يندرج ضمن عمليات جمع معلومات استخباراتية مرتبطة بالصين، ويتابعونه تحت الاسم CL-STA-1238.

خلال أغسطس وسبتمبر 2026، استخدم المهاجمون نسخة معدّلة من Cairn، وهو نظام مفتوح المصدر لاختبارات الاختراق القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتنفيذ 25 عملية بصورة مستقلة ضد 19 مؤسسة على الأقل. وحوّلوا Cairn إلى أداة هجومية بربطه بنموذجي الذكاء الاصطناعي الصينيين Zhipu GLM وDeepSeek، وقدّموا الهجمات للنموذجين على أنها اختبارات أمنية مصرح بها، مع توجيههما إلى عدم رفض المهام.

حدّد المهاجمون جهةً مستهدفة وهدفًا، ثم تولّت Cairn التخطيط والتنفيذ وتوثيق النتائج بشكل مستقل. وقسّم النظام الهدف إلى مهام واختار كيفية المضي قدمًا وفقًا للنتائج، مع إمكانية تلقّي التوجيه من المشغّلين. وأسفرت الهجمات عن وصول غير مصرّح به أو الحصول على معلومات من عشر من المنظمات المستهدفة.

في اتحاد أمريكي للمعلمين، وُثّق الوصول إلى أكثر من مليون سجل للأعضاء ونحو 31 ألف جهة اتصال. وفي نظام لإدارة الهويات استُخدم في برنامج معني بسياسة الأمن، انكشف نحو 500 سجل مستخدم، من بينها حسابات تحمل عناوين بريد إلكتروني حكومية وعسكرية. وفي شركة للرقائق الإلكترونية، أنشأ المهاجمون حسابات مدير غير مصرّح بها أتاحت لهم وصولًا مستمرًا إلى النظام. أما في جهة معنية بوضع المعايير الصناعية، فقد عدّل المهاجمون أيضًا وثيقة قيد الاستخدام للتصويت على معيار.

وفقًا لتقديرات الباحثين، وقف وراء هذا النشاط شخص واحد أو فريق صغير. وتوضح هذه الحالة كيف يحدّ الجمع بين أدوات مفتوحة المصدر ونماذج ذكاء اصطناعي متاحة من العمل اليدوي المطلوب من المهاجمين، ويتيح لهم شنّ محاولات اختراق متزامنة ضد مؤسسات عديدة.

ومع ذلك، استُغلّت في الحملة التي خضعت للدراسة ثغرات معروفة، وكلمات مرور ضعيفة، وإعدادات أمنية غير سليمة. وتمثّل الجديد في نطاق الهجمات وأتمتتها، وليس في تعقيد أساليب الاختراق. لذلك، يؤكد الباحثون أن التحديثات الأمنية وإدارة الصلاحيات والحد من تعرّض الأنظمة للإنترنت تظل وسائل حماية فعّالة حتى في مواجهة الهجمات المستقلة.

كانت من بين أهداف الهجمات جهات معنية بالأمن والسياسة الأمنية الأمريكية، إلى جانب منظمات من المجتمع المدني، من بينها نقابة معلمين أمريكية سُجّل الوصول إلى أكثر من مليون سجل لأعضائها. كما كُشف عن نحو 500 سجل مستخدم على منصة تدعم برنامجًا في مجال السياسة الأمنية، من بينها حسابات ذات نطاقات عسكرية وحكومية.