ستارلينك، شبكة الإنترنت الفضائية لإيلون ماسك: ثورة رقمية أم خطر عالمي؟

توفير خدمة إنترنت فائقة السرعة في كل مكان على كوكب الأرض، بما في ذلك المناطق النائية والفقيرة بالبنية التحتية: هذا هو طموح مشروع ستارلينك، الذي يقوده إيلون ماسك من خلال شركته سبيس إكس. إنه وعد تكنولوجي يستجيب للانتشار الهائل للاستخدامات الرقمية المعاصرة - ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، ومؤتمرات الفيديو، والعمل عن بُعد، والطب عن بُعد - وهو يُعيد بالفعل تعريف الاتصال العالمي.

عمليًا، يعتمد نظام ستارلينك على كوكبة ضخمة من أقمار الاتصالات الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، على ارتفاع يتراوح بين 500 و2000 كيلومتر. يُمثل هذا الخيار التقني طفرةً نوعيةً: فعلى عكس الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض، التي تقع على ارتفاع 36000 كيلومتر فوق سطح الأرض، يُقلل المدار الأرضي المنخفض زمن الاستجابة بشكلٍ كبير. والنتيجة: انخفاض زمن الاستجابة من حوالي 600 مللي ثانية إلى ما يقارب 20 مللي ثانية، وهو تحسينٌ جوهريٌ في الأداء للتطبيقات التي تعمل في الوقت الفعلي.

أصبحت خدمة ستارلينك، التي انطلقت عام 2019، المزود الرائد عالميًا لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بفضل اعتمادها على هذه البنية التحتية. يوجد حاليًا ما يقارب 9400 قمر صناعي عاملة تدور حول الأرض، لكن إيلون ماسك يطمح إلى إنشاء كوكبة أكبر بكثير، قد تصل في نهاية المطاف إلى 42000 قمر صناعي، لتشكل شبكة رقمية متكاملة تغطي كوكب الأرض.

أما أحدث إنجاز، فقد منحت هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية شركة سبيس إكس الضوء الأخضر لإطلاق ما يقارب 7500 قمر صناعي من الجيل الثاني. يجب أن يكون نصف هذه الأقمار في المدار بحلول 1 ديسمبر 2028، وجميعها قبل ديسمبر 2031.

لكن هذا التنافس المحموم على الاتصال يثير مخاوف جدية. ففي كل يوم، يؤدي تفكك الأقمار الصناعية عند انتهاء عمرها الافتراضي إلى إطلاق أطنان من المواد في الغلاف الجوي. ويحذر العلماء الآن من خطر محتمل على طبقة الأوزون، ومن آثار على المناخ العالمي لا تزال غير مفهومة بشكل كامل.

وبالتالي، يجسد مشروع ستارلينك، بين البراعة التكنولوجية والتحدي البيئي، إحدى المعضلات الكبرى للابتكار في القرن الحادي والعشرين.