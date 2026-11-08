ضربة جديدة لطموحات ماسك.. تسلا توقف إنتاج "سايبرتراك" وتركز على الروبوتاكسي

ضربة موجعة لرؤية إيلون ماسك للسيارات: ستخفض شركة تسلا إنتاج شاحنتها الكهربائية الصغيرة المبهرجة، سايبرتراك (Cybertruck)، وتوقفه تدريجيًا في مصنعها العملاق بولاية تكساس، بحلول منتصف عام 2027.

تشكل الخطوة، التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي ماسك يوم الجمعة، تراجعًا دراماتيكيًا عن أحد أبرز المشاريع الرائدة المرتبطة باسمه، وذلك بعد سنوات من المبيعات الضعيفة للغاية، التي لم تتجاوز في العام الماضي نحو 20 ألف وحدة في الولايات المتحدة، بانخفاض نحو 48% مقارنة بعام 2024، وبما يقل كثيرًا عن الهدف الطموح الأصلي البالغ 250 ألف مركبة سنويًا. وعلى منصة التواصل الاجتماعي X، وصف ماسك الخطوة بأنها "نهاية حقبة"، لكنه أصر على وصف الطراز بأنه "أفضل مركبة صنعتها تسلا على الإطلاق".

يأتي القرار في ختام أسبوع صعب للغاية بالنسبة لماسك، إذ فقدت شركاته أكثر من 180 مليار دولار من قيمتها السوقية، إلى جانب الهزيمة القاسية التي مُني بها معظم المرشحين الجمهوريين الذين استثمر في دعمهم ما يقرب من نصف مليار دولار في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

منذ إطلاقها عام 2023، خضعت سايبرتراك لـ11 عملية استدعاء من قبل الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إلى جانب حظر تنظيمي كامل على تسويقها في أوروبا بسبب اللوائح الصارمة لحماية المشاة في حال وقوع اصطدام.

تبرّر تسلا وقف الإنتاج برغبتها في إخلاء خطوط الإنتاج وتخصيص الموارد لـ"سايبر كاب" (Cybercab)، وهي سيارة أجرة روبوتية ذاتية القيادة بلا مقود أو دواسات، وتشكل الهدف الرئيسي في انتقال الشركة من صناعة السيارات التقليدية إلى مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ومع ذلك، لم تثبت المركبة الذاتية القيادة التجريبية جدواها التجارية بعد، وهي تخضع حاليًا لتدقيق ومراجعة الجهات التنظيمية الفيدرالية في الولايات المتحدة بشأن امتثالها لمعايير السلامة. وتطرق كبير مهندسي تطوير سايبرتراك، ويس موريل، إلى الانتقال بين الطرازين، مشيرًا على منصة إكس إلى أن "سايبرتراك شكّلت منصة مذهلة لتطوير التكنولوجيا، وستواصل هذه التكنولوجيا مسيرتها من خلال سايبركاب".