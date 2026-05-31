ظاهرة فلكية نادرة جداً.. القمر الأزرق المصغر يظهر الليلة للمرة الأخيرة لعقود

في جميع أنحاء العالم وفي الشرق الأوسط يستعدون لظاهرة سماوية نادرة جدًا ستحدث هذا المساء (الأحد)، وهي "القمر الأزرق الصغير" (Blue Micromoon). رغم أن الاسم يبدو دراميًا ويشعل الخيال، إلا أن القمر لن يصبغ السماء بالأزرق، ولن يتحول أيضًا إلى نقطة صغيرة، لكنه حدث استثنائي يحدث مرة كل عدة عقود.

ما هو أصلاً "قمر أزرق"؟

لمصطلح "قمر أزرق" تعريفان علميان مختلفان، لكن في هذه الحالة الحديث يدور عن النسخة الأكثر شيوعًا وبساطة: القمر الأزرق التقويمي.

"أكثر تعريف معروف اليوم هو ببساطة ظهور قمر مكتمل ثانٍ في نفس الشهر الميلادي"، أوضح د. غريغ براون لصحيفة "الغارديان" البريطانية. الدورة القمرية المتوسطة تستغرق حوالي 29 ونصف يوم، ولذلك غالبًا ما نرى قمراً مكتملاً واحداً فقط في كل شهر. "لكن أحياناً تتزامن التواريخ بحيث يحتوي شهر واحد على قمرين مكتملين – والثاني بينهما هو القمر الأزرق".

النوع الثاني، المسمى "قمر أزرق موسمي"، يشير إلى قمر مكتمل رابع (بدلاً من ثلاثة كما هو متعارف عليه) يظهر خلال موسم فلكي واحد (الفترة بين نقاط الاعتدال ونقاط الانقلاب).

وما الذي يجعله "قمرًا صغيرًا"؟

الجزء الثاني من الظاهرة يتعلق بالحجم الظاهر للقمر في السماء، والذي يتأثر بمداره البيضوي حول الأرض. المسافة بين القمر وبيننا ليست ثابتة.

وأشار د. براون"إذا حدث البدر عندما يكون في أقرب نقطة إلينا، فإننا نسمي ذلك 'قمر عملاق' " وتابع. "وإذا حدث البدر عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض، فهذا هو 'ميكرو قمر'."

لا تتوقعوا رؤية نقطة صغيرة تختفي في السماء: تظهر الفيزياء أن القمر الصغير يبدو أصغر بنسبة 14% فقط مقارنة بالقمر العملاق، وبنحو 6% فقط مقارنة بالقمر الكامل العادي. المشاهد العادي سيجد صعوبة في ملاحظة الفرق بدون معدات مساعدة، لكن في الصور يكون المظهر ملموسًا جدًا.

ما مدى ندرة هذا الحدث المركب؟

في حين أن "القمر الأزرق" يحدث بمفرده مرة واحدة كل سنتين ونصف في المتوسط، و"القمر الصغير" يظهر مرتين أو ثلاث مرات كل عام – فإن الجمع المتزامن بين الاثنين ("قمر أزرق صغير") هو أمر نادر بكثير ويحدث تقريبًا مرة كل 20 سنة.

ومع ذلك، يؤكد العلماء أنه بسبب فروق المناطق الزمنية وخط التاريخ الدولي، قد لا تتفق مناطق مختلفة في العالم على التوقيت الدقيق. فعلى سبيل المثال، بينما ستحدث الظاهرة القادمة في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم في عام 2053، فإنها ستُرى في بريطانيا فقط في عام 2066.

وهل سيكون بالفعل أزرق اللون؟ الجواب هو لا. القمر سيحتفظ بلونه الأبيض المصفر المعتاد. ومع ذلك، يذكر الدكتور براون أن هناك ظاهرة جوية غير مرتبطة، حيث تتسبب حرائق الغابات الضخمة أو ثورات البراكين في إطلاق جسيمات غبار في الهواء. هذه الجسيمات تتسبب في تشتت الضوء وتمنح القمر لوناً مائلاً للزرقة – ومن هنا على الأرجح وُلد التعبير الشهير ""Once in a blue moon" الذي يشير إلى حدث نادر جداً.