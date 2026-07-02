إيلون ماسك سيطر في السنوات الأخيرة على العديد من جوانب حياتنا اليومية جميعًا. صحيفة وول ستريت جورنال أفادت الليلة (بين الأربعاء والخميس) أن أغنى رجل في العالم قام بتطوير نموذج أولي لجهاز يشبه الهاتف الذكي، يهدف إلى إعادة تشكيل الطريقة التي يتواصل بها البشر مع الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، ماسك نفسه نفى هذا التقرير.

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وفقًا للتقرير، عرضته شركة SpaceX مؤخرًا على المستثمرين. مع ذلك، شددوا على أن المشروع المذكور لا يزال في مراحله الأولية، وبالتالي قد يتغير التصميم والتفاصيل المختلفة - ولا يوجد أي ضمان بأن الجهاز سيتم بناؤه بالفعل.

أشار أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة على التفاصيل، إلى أن النموذج الأولي للجهاز أنحف من الآيفون، ويعتمد على شرائح سنابدراجون من شركة كوالكوم، مما يشير إلى محاولة دمج الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في الأجهزة، كما يحدث حاليًا في العديد من الهواتف الرائدة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

من المفترض أن يشمل نظام تشغيله دمج جميع شركات ماسك - شبكة التواصل الاجتماعي X، الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، ودمج روبوت الذكاء الاصطناعي جروك في الجهاز.

التقرير يتماشى مع تصريحات مختلفة لماسك في السنوات الأخيرة، إلى جانب تقارير تم نشرها في هذا الشأن. من بين أمور أخرى، أفادت وكالة الأنباء "رويترز" في فبراير الماضي أن شركة سبيس إكس تخطط لتطوير جهاز محمول يستخدم الإنترنت الخاص بستارلينك، والذي يمكنه أن ينافس الهواتف الذكية المختلفة الموجودة في السوق اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، وجه ماسك انتقادات حادة لشركة أبل في عام 2022، وقال إنه إذا قامت بإزالة تطبيق تويتر من متجر التطبيقات - فسيقوم ببناء هاتف جديد.