أعلن الأردن والعراق، يوم الاثنين، قراريهما المنفصلين بحجب تطبيق تيليغرام، متهمين منصة المراسلة بتسهيل أنشطة غير قانونية وتهديد الأمن القومي.

قالت مديرية الأمن العام الأردنية إن القيد يهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من الأنشطة غير القانونية على المنصات الإلكترونية. وذكرت السلطات أن من بين ما يثير قلقها الجرائم الإلكترونية والتهديدات والابتزاز وانتشار المحتوى المتطرف.

قالت المديرية إن إجراءاتها تهدف إلى حماية المجتمع والتصدي لمحاولات نشر التطرف والتشدد، وفقًا للتشريعات النافذة.

في العراق، قالت هيئة الإعلام والاتصالات إنها أمرت بحجب تطبيق تيليغرام بناءً على توجيه من رئيس الوزراء، متهمةً الشركة بعدم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

قالت الجهة التنظيمية إن تيليغرام لم تتعامل على نحو كافٍ مع المحتوى غير القانوني على منصتها. وأمهلت الشركة 30 يومًا لتوفيق عملياتها مع المتطلبات التنظيمية.

قالت الهيئة العراقية إن القيد كان يهدف إلى إلزام تيليغرام بمراجعة المحتوى المنشور في العراق، ومنع الانتهاكات، والتعاون مع الجهات التنظيمية. وأشارت إلى مخاوف بشأن الرسائل المتطرفة، والتحريض على العنف والكراهية، والجرائم الإلكترونية.

قالت الهيئة إن الامتثال للقانون العراقي شرط لاستمرار المنصات الرقمية في العمل داخل البلاد.

يأتي القرار في أعقاب خلاف سابق بين العراق وتلغرام. ففي مايو، أعلنت الجهة التنظيمية نفسها أن الخدمة ستُستأنف بعد أن تعهّدت الشركة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإشراف على المحتوى وحماية المستخدمين.