خلل عالمي في خوادم عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت يعطّل منذ مساء أمس (الخميس) حياة ملايين مستخدمي أوتلوك وتطبيقات أخرى تابعة للشركة. واستمرت الاضطرابات، التي بدأت في ساعات المساء، طوال الليل، بل أثّرت أيضًا على مواقع حكومية حول العالم.

تشير التقديرات إلى تأثر الملايين بالعطل. فمنذ مساء أمس وحتى ساعات الليل، أبلغ ما لا يقل عن 130 ألف مستخدم عن مشكلات في الوصول إلى أوتلوك. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ الآلاف عن مشكلات أخرى في تطبيق المراسلة تيمز التابع للشركة وخدمات مايكروسوفت 365 الشهيرة.

في بيان رسمي صادر عن الشركة، قالت مايكروسوفت إن هناك تحسنًا في وضع العطل العالمي، وإن العطل نجم عن ضغط زائد على خوادمها.

قال خبير أسترالي في مقابلة مع صحيفة الغارديان إن الخلل العالمي يُتوقع أن يكلف البلاد مليارات. وأضاف: «لا تقتصر التكاليف على المباشرة منها، بل تشمل أيضًا تكاليف غير مباشرة. وقد يؤدي حدث طويل الأمد كهذا إلى القضاء على شركات أصغر. لم يكن لدى كثير من الشركات نظام احتياطي؛ إذا لم تكن لديك خطة بديلة، فأنت في ورطة».