"حُماة مفاتيح الإنترنت": الطقوس الخفية لحماية شبكة الإنترنت العالمية

في عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لا يزال أمن الإنترنت يعتمد على عناصر تقليدية بشكلٍ مُثير للدهشة: الخزائن، والمفاتيح المعدنية، وأقراص DVD، وبروتوكول صارم يُنفَّذ عدة مرات في السنة. وراء هذا النظام تقف مؤسسة ICANN، المسؤولة عن إدارة نظام أسماء النطاقات العالمي (DNS).

على عكس الاعتقاد السائد، لا يوجد "مفتاح" لإيقاف الإنترنت. هذه المفاتيح المزعومة تحمي في الواقع مفتاح توقيع المفتاح الجذري (Root KSK)، وهو عنصر تشفير أساسي لتشغيل نظام DNSSEC، الذي يضمن توجيه مُستخدمي الإنترنت إلى مواقع الويب الشرعية وليس إلى نسخ مُزيَّفة.

لتأمين هذا المفتاح، عيَّنت ICANN أربعة عشر خبيرًا دوليًا في مجال الأمن السيبراني، يُعرفون باسم "مسؤولي التشفير". يتمركزون في موقعين شديدي الحماية في ولايتي فرجينيا وكاليفورنيا، ولا يُمكنهم العمل بمفردهم أبدًا. تتطلب كل عملية نظام تحكم مزدوج مع مفاتيح مادية متعددة ومشاركة موظفين مُصرَّح لهم.

لضمان أمان هذا المفتاح، عيَّنت ICANN أربعة عشر خبيرًا دوليًا في مجال الأمن السيبراني، يُعرفون باسم "مسؤولي التشفير". يتمركزون في موقعين شديدي الحماية في ولايتي فرجينيا وكاليفورنيا، ولا يُمكنهم العمل بمفردهم أبدًا. تتطلب كل عملية نظام تحكم مزدوج مع مفاتيح مادية متعددة ومشاركة موظفين مُصرَّح لهم آخرين.

من اللافت للنظر أن هؤلاء المتخصصين يؤدون هذه المهمة تطوعًا. ولا تغطي مؤسسة ICANN سوى نفقات سفرهم وإقامتهم عند مشاركتهم في مراسم إدارة المفاتيح الأربعة التي تُعقد سنويًا في الولايات المتحدة.

ويتضمن النظام أيضًا عدة طبقات إضافية من الأمان. تُجرى العمليات على جهاز كمبيوتر مخصص بدون قرص صلب، ويتم تشغيله من قرص DVD آمن في كل مراسم. ويشرف على هذه العمليات مدققون مستقلون، ويتم تسجيلها بالكامل.

وفي حال وقوع كارثة، يسمح نظام استعادة المفاتيح بإعادة بناء المفتاح الرئيسي، شريطة حضور خمسة أشخاص على الأقل من حاملي المفاتيح المعتمدين.

ومن الميزات الفريدة الأخرى: خلافًا لما قد يتوقعه المرء، فإن هذه المراسم ليست سرية. إذ تبثها ICANN علنًا وتنشر وثائقها الكاملة، مما يدل على أن الثقة في البنية التحتية العالمية للإنترنت تعتمد على الشفافية بقدر اعتمادها على التكنولوجيا.