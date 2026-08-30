حرب ماسك وألتمان تشتعل.. OpenAI تحظر الذكاء الاصطناعي عن SpaceX

الصراع المر والمستمر بين المدير التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، وإيلون ماسك تصاعد إلى مستوى آخر في نهاية الأسبوع، حين أعلنت شركة OpenAI مساء الجمعة عن إنهاء وصول المطورين إلى نماذجها على منصة الكود Cursor.

تم اتخاذ القرار عقب إكمال استحواذ شركة سبيس إكس التابعة لماسك على شركة كرسر في وقت سابق من هذا الشهر.

في بيانها أوضحت شركة OpenAI سبب هذه الخطوة وأعربت عن عدم ثقتها الكامل بالمالك الجديد: "نحن نتخذ هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون متأكدين من أن شركة SpaceX ستستخدم تقنيتنا ضمن شروط خدمتنا، اعتمادًا على تجربتنا مع شركات إيلون ماسك التي تخرق العقود."

من ناحية أخرى، لم يبقَ مالك شركة SpaceX إيلون ماسك صامتًا، ورد يوم السبت بأسلوب حاد جدًا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X.

https://x.com/i/web/status/2093572368434127259 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

هاجم ماسك بشكل مباشر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان ورئيس الشركة غريغ بروكمان، واتهمهما مرة أخرى بانتهاك الالتزامات الأساسية للشركة التي أُسست أصلاً كمنظمة غير ربحية. وكتب إيلون ماسك في تصريحاته: "لا يمكن أن يهمني الأمر أقل. سكّام (احتيال) ألتمان وغريغ ستوكمان غير موثوقين تماماً"، وأضاف أن الاثنين "سرقا جمعية غير ربحية".

الخطوة الحالية تشكل فصلًا جديدًا في الصراع القانوني والشخصي الطويل بين ماسك وقيادة OpenAI، والذي بدأ كمختبر أبحاث مشترك في عام 2015 قبل أن يغادره ماسك في عام 2018 ويصبح من أشد منتقديه.

في حين أشار الرئيس التنفيذي لشركة Cursor، مايكل تيرويل، يوم الجمعة إلى أن نماذج OpenAI تمثل حوالي 5٪ من حركة مرور المستخدمين وأن الشركة تجري محادثات مع فريق OpenAI لحل المشكلة، فقد تم تحديد تاريخ الإغلاق المقصود في 12 نوفمبر 2026، مع توضيح OpenAI أنها لن تقدم نماذج جديدة للمنصة في المستقبل.