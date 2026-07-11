عاصفة تهز وادي السيليكون: آبل تقاضي شركة OpenAI

عاصفة في وادي السيليكون: أعلنت شركة أبل خلال الليلة (بين الجمعة والسبت) أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد شركة OpenAI بتهمة "سرقة أسرار تجارية" بهدف تطوير منتجاتها الخاصة.

كما ورد في لائحة دعوى آبل، تم الادعاء بوجود نمط متكرر من النشاط في OpenAI، حيث يقوم موظفون سابقون - الذين يعملون الآن في الشركة - بسرقة أسرار تجارية. تشير أبل إلى مثالين بارزين: تشانغ ليو وتانغ تان، وتدعي أن اليوم يعمل في عملاقة الذكاء الاصطناعي أكثر من 400 موظف سابق لديها. في منصبه الأخير في الشركة، شغل تان منصب نائب الرئيس في قسم هندسة المنتجات - الذي طور مجموعة متنوعة من المنتجات مثل AirPods، وiPhone، وApple Watch.

يُزعم أيضاً أن شركة OpenAI شجعت موظفي آبل - الحاليين والسابقين - على مشاركة معلومات تتعلق بتطوير منتجات لم تُطرح بعد، بما في ذلك خلال مقابلات العمل. وفي إحدى القضايا المذكورة في الدعوى، يُزعم أن تان طلب من الموظفين إحضار أجهزة ومكونات مختلفة إلى الاجتماعات، مستخدماً أسماءً رمزية كان من المفترض أن يعرفها موظفو الشركة فقط..

في ما ورد لاحقًا في صحيفة الدعوى، زعمت شركة أبل أن لين، الذي غادر الشركة بعد ثماني سنوات وانضم إلى OpenAI في بداية عام 2026، زوّد الشركة بمعلومات سرية. وأكدوا أن ذلك كان ممكنًا، من بين أمور أخرى، من خلال تنزيل سري لعشرات الملفات السرية، وعدم إعادة الحواسيب المحمولة التي استلمها لأداء عمله.

وُكتب أيضًا أنه استغل ثغرة في النظام لكي يواصل تنزيل مستندات الشركة بسرية، بل وأرشد موظفة كيف تنسخ بنفسها مستندات - دون إثارة شك لدى الشركة. إلى جانب ذلك، ادعت Apple أن موظفين طُلب منهم من قبل المدعى عليها ألا يُخبروا إلى أين سينتقلون - كي لا يتم قطعهم فورًا عن أنظمة الشركة.

في أبل يدّعون أنهم حاولوا إيجاد حل للقضية خارج المحكمة منذ بداية هذا العام - لكنهم لم يتلقوا أي رد من OpenAI. وجاء في رد أبل: "فرقنا تطوّر باستمرار تقنيات مبتكرة من أجل إنتاج أفضل المنتجات والخدمات في العالم، ونحن نحمي عملهم وحقوق الملكية الفكرية بجدية كبيرة". وأضاف البيان: "في الآونة الأخيرة ظهرت دلائل على أن أشخاصًا يعملون لدى OpenAI استولوا بشكل غير قانوني على معلومات سرية وخاصة تتعلق بمنتجات وعمليات وتقنيات لم يتم الإعلان عنها بعد. نحن دائمًا سندافع عن العمل الجاد لفرقنا ونتخذ الإجراءات المناسبة للقيام بذلك".

من جهة أخرى، رد مسؤول كبير في شركة OpenAI على حسابه في شبكة X وادعى أن الشركة ليست لديها أي مصلحة بالأسرار التجارية للشركات الأخرى. وأضاف: "نحن نركز على تطوير تقنيات مبتكرة ستفيد الناس في كل مكان."