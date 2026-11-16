هل سيرقى إلى مستوى التوقعات؟ يعيش مئات الملايين من الناس حالة من الهوس ترقبًا لإطلاق لعبة GTA6 يوم الخميس المقبل. وفي غضون ذلك، يبدو أن المستفيد الأكبر هو شركات تصنيع أجهزة الألعاب، إذ اختار كثيرون شراء أجهزة جديدة استعدادًا لإطلاق اللعبة. في المقابل، تبدو أماكن العمل أقل استفادة، إذ تشير التقديرات إلى أن ملايين الموظفين طلبوا بالفعل يوم إجازة، ومن المتوقع أن يأخذ كثيرون غيرهم «إجازة مرضية» يوم الخميس.

تتابع قصة اللعبة المجرمَين لوسيا كامينوس وجيسون دوفال، اللذين يضطران إلى التعاون والفرار عبر الولاية بعد أن تسوء عملية سطو بسيطة وتورّطهما في مؤامرة إجرامية واسعة. تجري جميع الأحداث في ولاية خيالية تُدعى ليونيدا، مستوحاة من ولاية فلوريدا الأمريكية. وتتوسطها مدينة تُدعى فايس سيتي (Vice City)، وهي النسخة العصرية من ميامي التي ظهرت في ألعاب سابقة من السلسلة. وتشير التفاصيل المعروفة حاليًا إلى أن الخريطة تُعد الأكبر في تاريخ السلسلة، وهي مقسمة إلى ست مناطق رئيسية.

كما ذُكر، تشير التقديرات إلى أن الطلبات المسبقة تجاوزت بالفعل حاجز المليار دولار، في حين تتوفر GTA6 للتثبيت الرقمي عبر متجري PlayStation وXbox، أو في علبة تتضمن رمزًا للتنزيل فقط (من دون قرص مادي). وفي الوقت نفسه، تفيد سوني بتسجيل رقم قياسي جديد في المبيعات، فيما تعاني دول كثيرة حول العالم من نقص في أجهزة بلايستيشن 5 برو منذ عدة أشهر.

تدعم اللعبة أجهزة الجيل الحالي فقط، وهي PlayStation 5 أو Xbox Series X|S، وتتطلب مساحة تخزين فارغة لا تقل عن 212 جيجابايت. ولا يزال موعد صدور نسخة الحاسوب من اللعبة غير واضح، لذا فإن كل من يرغب في لعبها يوم الخميس المقبل.

ستتوفر GTA 6 في إسرائيل في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، ويبلغ سعر النسخة العادية في متجر بلايستيشن المحلي 319 شيكلًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك نسخة Ultimate بسعر 399 شيكلًا، وستتضمن محتوى إضافيًا.

"إنفلونزا GTA"

وفقًا للتقارير الواردة من أنحاء العالم، يُتوقع أن يأخذ الملايين يوم إجازة أو «إجازة مرضية» يوم الخميس المقبل. وقد قدّرت وسائل الإعلام الأسترالية أنه «في 19 نوفمبر سيُحطَّم الرقم القياسي لأيام الإجازات المرضية في البلاد»، وأن التكلفة المالية قد تصل إلى ملايين الدولارات الأسترالية.

في بريطانيا، يُقدَّر عدد الأشخاص الذين يخططون للتغيب عن عملهم يوم الخميس بما يتراوح بين 1.2 مليون و2.5 مليون شخص. كما نُشر في المملكة استطلاع شمل ألف شخص، أظهر أن نحو 900 ألف شخص يُتوقع أن يتظاهروا بالمرض في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

في الوقت نفسه، نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن عدد من الجهات والمحللين تقديراتهم بأن عدد الأمريكيين المتوقع تغيبهم عن العمل يوم الخميس المقبل يتراوح بين 1.5 مليون و12.5 مليون شخص. ووفقًا لبيانات أخرى نُشرت، يخطط نحو 8 إلى 18 في المئة من اللاعبين، أو الموظفين في الولايات المتحدة، لأخذ يوم إجازة أو تغيير جداولهم من أجل اللعبة.