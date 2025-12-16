راصد الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددًا بنظريات صادمة عن أهرامات الجيزة

بعد غياب طويل، عاد راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس للظهور، لكن هذه المرة ليس للحديث عن الزلازل، بل عن أهرامات الجيزة، في فيديو أثار موجة جديدة من الجدل.

هوغربيتس زعم أن أهرامات الجيزة بُنيت استنادًا إلى معرفة فلكية متقدمة لا يمكن، بحسب رأيه، أن تكون متاحة للمصريين القدماء، مشيرًا إلى تطابقات رقمية بين أبعاد الأهرامات وأحجام الكواكب، وسرعة الضوء، ونقاط الأوج الكوكبية.

وأوضح أن ترتيب الأهرامات الثلاثة (خوفو، خفرع، ومنقورع) يتوافق مع اصطفاف الكواكب الداخلية عطارد والزهرة والأرض، لافتًا إلى أن هذا التطابق بلغ ذروته عام 3088 قبل الميلاد، في اصطفاف نادر يتطابق مع موقع الأهرامات على هضبة الجيزة.

كما أشار إلى دقة هندسية لافتة في نحت الأحجار الضخمة ونقلها لمسافات بعيدة، معتبرًا أن هذه الدقة تطرح تساؤلات حول التقنيات والمعرفة المستخدمة في البناء.

وأكد هوغربيتس أن هذه التطابقات يصعب اعتبارها محض صدفة، داعيًا إلى إعادة النظر في فهمنا لتاريخ الأهرامات، ومشيرًا إلى أن اكتشافات مستقبلية قد تغيّر الصورة التقليدية لبنائها.

يأتي ذلك بعد جدل سابق أثاره الملياردير إيلون ماسك حول بناء الأهرامات، وهو ادعاء نفاه علماء آثار مصريون، مؤكدين امتلاكهم أدلة تاريخية واضحة تثبت أن المصريين القدماء هم من شيدوا الأهرامات باستخدام تقنيات معروفة في عصرهم.